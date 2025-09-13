八炯曝「罷免輸在網路輿論戰」 籲台派自建平台突圍

YouTuber八炯。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／綜合報導〕YouTuber「攝徒日記Fun TV」八炯昨（12日）晚說，這次罷免戰「輸最多的是網路輿論戰」，他認為中共與藍白勢力早在十幾年前便經營LINE、臉書等社群，以吃喝玩樂、美食旅遊累積信任，關鍵時刻只要丟一句「我不懂政治，但你們看這支影片」，就能瞬間翻轉輿論風向。

台獨聯盟近日舉辦「後大罷免系列講座」，昨晚以「你沒有感覺卻一直都在──中國滲透在台灣」為題主辦座談，由東華大學族群關係與文化研究博士候選人Ｍulas Ismahasa陳慧君主持，邀請八炯及牧師Omi Wilang歐蜜偉浪主講。

八炯說，罷免期間台派志工在街頭升旗場域經常遭藍白支持者挑釁甚至動手，但中天與親藍白社群卻總是「只剪反擊片段」上傳，包裝成「白外網紅欺負老人家」，中間選民往往信以為真，完整版影片卻傳不出去，「我們就是輸在這裡」。

他強調，中共與藍白勢力早在十幾年前便經營LINE、臉書等社群，以吃喝玩樂、美食旅遊累積信任，關鍵時刻只要丟一句「我不懂政治，但你們看這支影片」，就能瞬間翻轉輿論風向。

八炯進一步揭露中共網軍的手法，包括批量建立帳號、盜用小紅書或IG頭像營造真實感，再複製貼上統一文案留言，甚至故意釋出錯誤資訊，誘使台派急著澄清，接著反咬「造謠」，達到全盤否定事實的效果。

他以「斷海纜事件」為例，明明是「今年累計斷了8到9條」，卻被操作成「9月1日一天斷8到9條」，待台派投入闢謠後，藍白陣營立刻放大失誤反指「造假」，成功混淆視聽，「這就是以假亂真，單靠防守根本追不上。」

談到去年曝光「辦中共身分證」產業鏈，八炯坦言情況並未減緩，反而加速，「從3個月縮短到1個多月」，福建沿海城市戶籍甚至爆滿，台灣人只能登記山區，「這證明單純揭露無法阻止，道高一尺、魔高一丈」。他強調，統戰對中共幾乎是零成本，「哪怕砸1千億，對中共來說也不算什麼」，反觀台派缺乏資源，只能自發應戰，處於劣勢。

針對是否全面禁止抖音，八炯認為，「禁了只會破壞現狀，引發反彈，影片還是會流到臉書、IG」。 他主張，短期應以圖卡、短影音滲透現有社群，突破演算法壓制；長期則必須建立屬於台派的自有平台，以娛樂、吃喝玩樂吸引用戶，再逐步融入價值。他呼籲台派不要侷限在島內，應結合海外7、8千萬華語人口及反共中文圈，「讓台灣在國際輿論上保有話語權，否則永遠只能防守，輸多少而已」。

歐蜜則以自身經歷警告中共的宗教與原住民統戰。他回憶年輕時赴中參訪，被人大代表抱緊高喊「同胞」，還連續數日遭宗教學者「洗腦」；中共以「合一」、「一家親」等宗教語彙推動統一，對外高規格招待，對內卻嚴控宗教事務，「粗糙卻持續的操作，讓我深刻體會統戰的真實」。

他指出，中共在原鄉政治與宗教滲透嚴重，從立委、鄉長到牧師、長老，都可能透過金援與高規格接待被拉攏，甚至在神學教育中灌輸統戰敘事，模糊族群認同。

歐蜜強調，原住民族必須推動「自我覺醒」，從歷史、語言與文化扎根，確立「我是誰」的根基，並大聲主張「台灣自古以來是原住民族祖傳土地」。唯有如此，才能正本清源，抵抗中共長期的滲透與認知作戰。他呼籲，當原住民族確立自我認同，「再大的認知戰也不容易動搖」，台灣社會也才能形成更堅實的防線。

