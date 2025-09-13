為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    卓揆邀縣市首長共商財劃法爭議 陳其邁喊話朝野「放下屠刀」

    高雄市長陳其邁會前受訪表示，若統籌款增加，一般性補助款再加上計畫性補助款，加起來就不能比前年來得更低，否則修法的結果就是A縣市搶B縣市的錢。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 11:30

    〔記者李文馨／台北報導〕藍白去年聯手通過「財政收支劃分法」修法，造成統籌分配稅款公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰今天邀請22地方縣市首長在行政院討論財劃法與事權分配議題。高雄市長陳其邁會前受訪主張，若統籌款增加，一般性補助款再加上計畫性補助款，不能比前年來得更低，否則修法結果就是A縣市搶B縣市的錢，對其他縣市非常不公平，喊話朝野放下屠刀，全台應共享經濟的繁榮，而非拿刀相向，刀刀見骨。

    陳其邁表示，他首先要表達的意見是，這是屬於立法的錯誤，當時因為財劃法草率的修法所造成的結果。原來是22個縣市分成2塊大餅，一個是19個縣市，另一個是離島，結果在2塊大餅的計算中間，把原來剩餘的，不僅是在屬於中央及各縣市之間分配，其中各縣市及離島3項變成有餘數的部分，顯然在立法是非常明顯的錯誤，「所以問題在哪裡就應該由產生問題的地方來解決」。

    陳其邁指出，這次財劃法的修法，顯然造成各縣市分配不公的狀況。他認為，應該將統籌款、一般性補助款以及計畫型補助款3項加起來的總額進行試算，不能比過去少，這樣才公平。

    陳其邁舉例，台北市原來修法的3％，增加250幾億元的預算，結果後來修法竟然又增加到450億元的規模，結果越修，錢拿的越多，台北市增加了更多的財源，但這些錢會排擠到其它縣市。他認為，地方自主財源增加，但是增加的結果不能以犧牲其他的縣市作為代價。

    他說，以高雄市為例，若把統籌款加一般性補助款再加計畫型補助，雖然統籌款增加了258億元，但是在一般型補助跟計畫性補助，按照中央的試算，高雄卻減少了432億元，高雄市反而減少了173億元左右。這草率修法的結果，造成高雄市總體的財源少了173億元，對高雄市真的是非常不公平。

    陳其邁表示，他過去一再地疾呼，上次在立法院審查的時候他沒有講話的機會，今天好不容易碰到台北市長蔣萬安，也碰到其他縣市的市長，「我真的要拜託大家將心比心」。他也說，他誠懇的希望朝野能夠放下屠刀，立法院該修法的修法，行政院試算合理的就試算合理，讓台灣22個縣市跟離島，共享經濟的繁榮，而不是拿刀相向，刀刀見骨。

