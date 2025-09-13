卓揆今邀縣市長談財劃法 政院︰三個面對 解鈴還須繫鈴人

卓揆今邀縣市長談財劃法與事權分配，秘書長張惇涵在會前受訪表示，今天必須有3個問題要來面對，希望解鈴還須繫鈴人。（記者塗建榮攝）

2025/09/13 11:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白聯手倉促通過財劃法修法，造成統籌分配稅款公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論財劃法與事權分配議題，秘書長張惇涵在會前受訪表示，今天必須有3個問題要來面對，希望解鈴還須繫鈴人。

行政院今天與縣市長的座談，在上午場部分，行政院出席名單，包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、政委馬永成、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿。

至於縣市長部分，包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、新竹縣長楊文科、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復、連江縣長王忠銘、新竹市代理市長邱臣遠、基隆市副市長邱佩琳、金門縣副縣長李文良。

張惇涵表示，關於立法院倉促修正通過「財劃法」，綁住中央跟地方，無論是被綁鈴的人，還是綁鈴的人解鈴還須繫鈴人，所以今天卓揆分兩梯次邀集、邀請地方22位縣市首長，就是希望解鈴還須繫鈴人，我們必須有3個問題要來面對。

張惇涵指出，第一個，要面對錯誤的公式入法，造成345億元統籌分配稅款分不出去，中央依法也無法分配。不只離島三個縣市分不完，本島19個縣市也分不完。

張惇涵說，第二個面對是「財劃法」掏空中央4165億元，但事權卻沒有妥善分配，這個問題我們必須也來面對。所謂補助，這是有需要「助」，才有「補」，但是新版「財劃法」沒有把事權分配妥善釐清清楚。既然多了錢、拿了錢，就要辦事，就要做事。

張惇涵指出，第三個面對「財劃法」造成嚴重的城鄉不均衡的問題。舉例來說，新的營業稅計算方式擴大了，污染留在鄉村，錢卻交給大都市；加上人口、土地面積的計算方式並沒有依照職業，或者是用途做妥善的加權，這個都讓富者越富，窮者並沒有變有錢，這個問題我們也必須要來面對。

張惇涵強調，今天22位縣市首長或是副首長到行政院，台灣2300萬國民不分男女老幼，不分本島、離島，不分東南西北，2300萬國民都應該受到均等的照顧。所以立法院即將開議，希望能在即將開議的立法院，為國家做一件對的事，也是我們今天的期待，這是今天邀請22位縣市首長來共商的目標。

