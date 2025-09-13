為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓揆今邀縣市長談財劃法 政院︰三個面對 解鈴還須繫鈴人

    卓揆今邀縣市長談財劃法與事權分配，秘書長張惇涵在會前受訪表示，今天必須有3個問題要來面對，希望解鈴還須繫鈴人。（記者塗建榮攝）

    卓揆今邀縣市長談財劃法與事權分配，秘書長張惇涵在會前受訪表示，今天必須有3個問題要來面對，希望解鈴還須繫鈴人。（記者塗建榮攝）

    2025/09/13 11:12

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白聯手倉促通過財劃法修法，造成統籌分配稅款公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰今（13）日分兩批邀請地方縣市首長討論財劃法與事權分配議題，秘書長張惇涵在會前受訪表示，今天必須有3個問題要來面對，希望解鈴還須繫鈴人。

    行政院今天與縣市長的座談，在上午場部分，行政院出席名單，包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄、政委馬永成、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿。

    至於縣市長部分，包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、新竹縣長楊文科、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復、連江縣長王忠銘、新竹市代理市長邱臣遠、基隆市副市長邱佩琳、金門縣副縣長李文良。

    張惇涵表示，關於立法院倉促修正通過「財劃法」，綁住中央跟地方，無論是被綁鈴的人，還是綁鈴的人解鈴還須繫鈴人，所以今天卓揆分兩梯次邀集、邀請地方22位縣市首長，就是希望解鈴還須繫鈴人，我們必須有3個問題要來面對。

    張惇涵指出，第一個，要面對錯誤的公式入法，造成345億元統籌分配稅款分不出去，中央依法也無法分配。不只離島三個縣市分不完，本島19個縣市也分不完。

    張惇涵說，第二個面對是「財劃法」掏空中央4165億元，但事權卻沒有妥善分配，這個問題我們必須也來面對。所謂補助，這是有需要「助」，才有「補」，但是新版「財劃法」沒有把事權分配妥善釐清清楚。既然多了錢、拿了錢，就要辦事，就要做事。

    張惇涵指出，第三個面對「財劃法」造成嚴重的城鄉不均衡的問題。舉例來說，新的營業稅計算方式擴大了，污染留在鄉村，錢卻交給大都市；加上人口、土地面積的計算方式並沒有依照職業，或者是用途做妥善的加權，這個都讓富者越富，窮者並沒有變有錢，這個問題我們也必須要來面對。

    張惇涵強調，今天22位縣市首長或是副首長到行政院，台灣2300萬國民不分男女老幼，不分本島、離島，不分東南西北，2300萬國民都應該受到均等的照顧。所以立法院即將開議，希望能在即將開議的立法院，為國家做一件對的事，也是我們今天的期待，這是今天邀請22位縣市首長來共商的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播