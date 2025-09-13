歐洲蒙特內哥羅2006獨立後第3度組團訪台 首次朝野議員同行

歐洲國家蒙特內哥羅國會議員胡茜（Anđela Vojinović，左）率跨黨派一行4名國會議員訪台，拜會外交部長林佳龍（右）。（外交部提供）

2025/09/13 10:44

〔記者方瑋立／台北報導〕蒙特內哥羅跨黨派國會議員胡茜（Anđela Vojinović）一行4人於本（9）月6日至11日來訪，期間曾拜會外交部長林佳龍，並接受外交部政務次長吳志中款宴。這是蒙國自2006年獨立以來第3度組團來台交流，且是首次由朝野跨黨派議員組成，深具意義。

外交部今天發布新聞稿轉述，林佳龍近日接見訪團時強調，台蒙兩國共享自由民主價值，歡迎蒙國組團來訪增進雙方交流，並預祝蒙國加入歐盟進程順利。

蒙特內哥羅（Montenegro）是位在西巴爾幹半島的歐洲國家，該國於2006年獨立，並於2010年成為歐盟候選國，正在尋求加入歐盟，進展順利，目標是在2028年成為歐盟正式成員國。

胡茜率包括康納塔（Miloš Konatar）、哈哲克（Seid Hadžić）及列科維奇（Momčilo Leković）等3位議員訪台，她在拜會林佳龍時，感謝我政府對台蒙關係的支持，雙方也就觀光、再生能源及資訊與通訊技術（ICT）等領域交換意見。

訪團此行另拜會立法院、經濟部國際貿易署、輸出入銀行、工業技術研究院，出席SEMICOM Taiwan 2025國際半導體展開幕式等，有助於進一步認識我國政經及科技發展等。

此外，為鼓勵蒙國青年來台研習華語及攻讀學位，外交部安排訪團參訪國立台灣師範大學，瞭解我國政府提供的各項獎學金方案，盼增進未來雙邊青年學子深化交流。

