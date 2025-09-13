將赴行政院討論財劃法爭議 侯友宜：樂見中央邀請地方溝通

侯說，財劃法涉及中央地方，分配不單只是資源問題，也是權責問題。（記者黃子暘攝）

2025/09/13 10:33

〔記者黃子暘／新北報導〕藍白主導新版財政收支劃分法公式出包，行政院長卓榮泰今（13）日邀地方首長共商解方，新北市長侯友宜在市政行程中受訪，被問及除公式以外將會向政院提出什麼議題，侯說，財劃法涉及中央地方，分配不單只是資源問題，也是權責問題，各項制度改變過程中，中央地方一定要積極溝通，樂見中央在財劃法修法通過後針對未周詳處邀請大家共同面對。

侯友宜表示，每件事都希望公開、透明，大家詳細溝通後就攜手往前走，很期待稍後的溝通，也盼中央積極面對、地方積極回應，一起努力。

此外，2026年新北市長選戰中，有意參選的民眾黨立委暨現任黨主席黃國昌聲稱前主席柯文哲力挺他成為新北市最好選擇。

被問及如何看待此事，侯友宜指出，他樂觀其成有人想為新北付出，希望願為新北做事者能了解新北，畢竟新北幅員遼闊、人口眾多、存在城鄉差距，一定要花更多精神時間了解新北各地方發展，然後規劃出讓人民有感的市政願景、政策，讓新北更加成長，這是人民所期待的。

