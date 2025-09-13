不認同普發現金斥藍白多數暴力 洪三雄︰卓內閣「賣某做大舅」

雙清文教基金會董事長洪三雄直言不認同政府普發現金1萬元決策。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕從昔日學運領袖到現今投身文教公益，洪三雄、陳玲玉夫婦在「公民大罷免」行動期間重出江湖，再度站上公共議題前線。現任雙清文教基金會董事長的洪三雄昨（12）日在台南受訪時表示，立法院藍白多數強行通過新版《財政收支劃分法》，已破壞民主體制、癱瘓政府，行政院未展現堅定立場，反而附和提出普發現金1萬元，他以台語俚語「賣某做大舅」（諷刺出賣最愛換取利益）形容內閣態度懦弱。

洪三雄指出，國民黨與民眾黨結合，以為能憑「多數暴力」操縱台灣命運，從去年的擴權法案到今年的「惡修三法」，再到刪減、凍結預算，這根本就是毀憲亂政、傷民辱國。他強調，公民大罷免運動目的，就是要喚醒全民覺醒，不容立法院長期被無法無天、胡亂把持。「藍白立委切莫輕忽公民力量的偉大。近日，尼泊爾貪污腐敗政權的一夜垮台及共產黨黨部被付諸一炬，都是血淋淋的教訓」！

對於行政院長卓榮泰表態與在野黨溝通，普發現金1萬元決策，甚至還自稱「天人交戰」，洪三雄直言無法認同。他認為，政府應「依法行政」，不該因短期政治壓力而讓政策方向被牽著走，否則恐削弱施政信任。他更指出，台灣正面臨中共威脅與金錢滲透，而國內不肖政黨及民意代表和官員，多數與之唱和、狼狽為奸。行政團隊更應認清敵我、展現肅清台灣島內紅色惡勢力的能力與承擔，而非以討好、曲膝的手段盲目應對。

洪三雄更認為，憲法法庭的審判行使權，絕對優於立法權及立法院的行政單位的解釋。行政院應勇於維護憲法法庭的尊嚴及合法運作，確保國家的正常化。

洪三雄表示，確立國家認同是政府首要責任，執政團隊必須具備承擔與勇氣。面對藍白勢力挑戰，中央應展現堅定立場與原則，「而非退縮而自我感覺良好」。重點在於維護憲政制度與國家長遠利益。尤其面對中國共產黨以金錢及滲透的方式，正在進行顛覆我們的國家，政府更強烈展現台灣獨立主權至上、反共不妥協的戰鬥力。

