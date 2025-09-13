為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法爭議 朱立倫批民進黨製造新問題、沒有執政黨風範

    國民黨主席朱立倫今日上午參加「2025年乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會」受訪批評民進黨到今天還是沒有執政黨的風範，以及政府應有的角色。（記者方賓照攝）

    國民黨主席朱立倫今日上午參加「2025年乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會」受訪批評民進黨到今天還是沒有執政黨的風範，以及政府應有的角色。（記者方賓照攝）

    2025/09/13 10:15

    〔記者施曉光／台北報導〕行政院今日邀請地方首長商討財政收支劃分法爭議，但傳出綠營有人放話當初誰修法就誰負責，政府不會幫忙在野黨，國民黨主席朱立倫今日上午參加「2025年乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會」受訪批評民進黨到今天還是沒有執政黨的風範，以及政府應有的角色，他並強調，財劃法修正後的大方向是對的，計算公式瑕疵由立法院直接修法即可，但現在的問題是行政院跳躍財劃法之外的一般補助款，原本沒有問題，卻製造新的問題，想引用申請制，變成計畫型補助款，這是藍營縣市長們無法接受的原因。

    朱立倫表示，政府存在的目的是解決問題，而非製造衝突，民進黨到今天還是沒有執政黨的風範與政府應有的角色，他強調，立法院通過的財劃法大方向是對的，解決了25年來中央、地方財政不均衡的問題，雖然計算公式略有瑕疵，直接試算就可以解決，即便一再又一再的把還未分配的345億分配下去，最後答案還是一樣，還是分給22個縣市，尤其主要的差異在外島縣市，趕快解決問題即可，至於公式瑕疵的部分，立法院直接修法就好。

    朱立倫說，財劃法的大方向是對的，現在的問題是行政院想要跳躍財劃法之外的一般補助款，原本沒有問題，卻製造新的問題，想要引用申請制，變成計畫型補助款，這是藍營縣市長們無法接受的原因，他奉勸行政院不要把問題全都攪和成一團。

    他還說，公式的小瑕疵只是小問題，絕對可以解決，不應該成為大問題，尤其現在台灣有太多的事情需要解決，行政院態度如果只是製造問題，卻不解決問題，將國無寧日。

