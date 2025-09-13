為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    江和樹臉書貼：證人不能接觸柯文哲有這麼困難嗎？刪文後解釋了

    江和樹表示，此時不宜在黨內找戰犯。（江和樹提供）

    

    2025/09/13 09:24

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於北院5日裁定前北市長柯文哲交保，北檢提出抗告，理由之一接觸證人民眾黨立法院黨團主任陳智菡，因此不但陳智菡的臉書被灌爆，民眾黨中央委員、中市議員江和樹昨晚也在臉書批陳智菡搶鏡頭，但之後他一邊刪文，但一邊發文表示「發文是感性，收回是理性」，江和樹今天解釋一切都是小編所發，因為此時不宜在黨內找戰犯，而且陳智菡夫妻對柯文哲付出很多，因此幾分鐘就刪文。

    由於高院昨天評議北檢的抗告理由後，裁定撤銷北院原裁定，發回更審，也就是柯文哲被交保被撤銷，江和樹在臉書怒嗆，「我相信柯粉此時心情很複雜」，又說「不要因為搶鏡頭而犧牲柯文哲，證人不能接觸柯文哲有這麼困難嗎?」。

    雖未指名是陳智菡，但眾人了然於胸，江和樹之後隨即刪文，但已被很多人截圖，又發文「發文是感性，收回是理性」。

    江和樹今天強調，這是小編所發文，因為實在捨不得柯文哲，他認為此時不宜在黨內找戰犯，因此幾分鐘後刪文。

    江和樹強調，此是正是民進黨及檢調在找柯文哲麻煩的時候，因此要小心，不要讓柯粉面臨失去又找到又面臨失去的痛苦。

    他更呼籲檢調及法院要明定柯文哲不能接觸哪些人，否則說證人不能接觸，相關案情的證人有2至300人，都不接觸嗎?是要孤立柯文哲嗎？

    圖
    圖
