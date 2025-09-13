黃國昌稱柯文哲挺他選新北市長 鄉民酸：阿北抬完轎又要進去了

先前曾表示要投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，近日接受媒體訪問時透露，前黨主席柯文哲在交保後曾與他長談一整晚，並稱柯全力支持他成為2026年新北市長選戰的最佳人選。（資料照）

2025/09/13 11:01

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕先前曾表示要投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，近日接受媒體訪問時透露，前黨主席柯文哲在交保後曾與他長談一整晚，並稱柯全力支持他成為2026年新北市長選戰的最佳人選。這番說法引發網路議論，PTT鄉民發文諷刺「阿北被放出來幫他抬轎，抬完轎又要進去了」、「智菡幹得好，『黃上』必有重賞」。

涉京華城弊案的前台北市長柯文哲，8日以7千萬交保，黃國昌於11日接受訪問時透露，柯文哲交保後兩人曾長談3小時至一整晚，針對藍白合作與地方選戰布局，黃國昌稱「柯文哲對於我要讓自己成為新北最好的選擇，他給我全力的支持跟鼓勵！」並指柯也勉勵黨內有志參選地方首長的成員都要加倍努力，強化自身實力，以「成為最好選擇」為共同目標。

請繼續往下閱讀...

對此PTT鄉民轉貼相關報導並諷刺「不要最後又找一堆理由當俗仔不敢選嘿」、「又再假傳聖旨？誰是公公？」、「好慘，緊抱神主牌，沒神主牌就不知道要怎麼選了」、「智菡幹得好，『黃上』必有重賞」、「黃國昌太爽了吧，阿北被放出來幫他抬轎，抬完轎又要進去了，黃國昌真的是諸葛再世，一路贏到麻」、「玩來玩去只有兩招 1.賴清德出來負責 2.我繼承阿伯的遺志」、「從頭到尾讓阿北進去的都是藍白兩黨，『柯憐』阿」。

對於北檢提出抗告，理由包括與證人、民眾黨立法院黨團主任陳智菡以及民眾黨台北市議員陳宥丞有接觸，黃國昌痛批荒謬並稱「什麼人要跑到柯文哲身邊來，是柯文哲可以控制的嗎？」PTT鄉民也質疑「黃國昌認證這些人都是要來害阿比的，哈哈哈」、「我知道，就跟誰要給阿北錢一樣，也是阿北不能控制的，阿北辛苦了」、「你說的對，是其他人安排他在車上的，是誰呢」、「指使某人在特定時間點跑到柯身邊，似乎是可控制的變因呢，那麼，到底誰會是這個幕後的藏鏡人呢？」、「人不都是你民眾黨帶去的嗎，難道當時安排車輛同坐者，是現場先搶先贏的嗎」、「這些人接觸你黨主席有處理嗎？不處理那不就是你默認」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法