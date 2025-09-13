柯文哲交保撤銷發回更裁！民眾黨舉陳怡君批雙標 律師列3點打臉

前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等案，台北地院日前裁定柯文哲以7千萬交保，台北地檢署不服提抗告，高等法院昨裁定撤銷發回北院更裁。（資料照）

2025/09/13 09:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等案，台北地院日前裁定柯文哲以7千萬交保，台北地檢署不服提抗告，高等法院昨裁定撤銷發回北院更裁，民眾黨對此不滿質疑，稱與民進黨台北市議員陳怡君涉貪案能獲100萬元交保，出現「巨大落差」。對此律師林智群提出3點對兩案進行比較，並直言「差這麼多，怎麼比？」

前台北市長柯文哲交保，針對北檢提出抗告，高等法院認為尚有21名證人尚未到庭詰問，重金交保無從防免勾串；對於禁止接觸「同案被告、證人」範圍亦不明確，有必要詳予界定，昨天裁定撤銷發回北院更裁。

林智群在臉書發文，以3點比較陳怡君與柯文哲的差異。其一為「人家陳怡君只有一個助理費案件。阿北被起訴四個案件，京華城之外三個案子的證人還沒問完」。

其二為「人家陳怡君是認罪，阿北全部不認罪」，其三為「人家陳怡君交保後，沒接受媒體訪問，直接在家人跟律師陪同下離開法院，阿北大喇喇的接受媒體訪問大談案情，還被動接觸證人陳智菡」。

林智群為此直言「差這麼多，怎麼比？」並強調「交保後就安靜一點深居簡出很難嗎？管不住自己的嘴連律師都救不了你。律師為什麼不直接把阿北拖走？」他在留言處也提到「鄭文燦被交保到現在，人家有對外放什麼話嗎？」

網友也紛紛諷刺「差這麼多怎麼比？」、「兩個犯後態度簡直天差地遠，不能比」、「高調自有高調來磨」、「草堂就故意拿藍鳥比雞腿，混淆視聽成性了咩」。

針對有網友留言稱「認罪代表他真的有犯罪，不認罪有可能是抓錯喔，所以阿民進黨貪污確立」，林智群也開嗆「在市長室收一堆錢還抓錯？你挺貪污挺成這樣，也蠻厲害的，你都這樣教小孩喔？」

