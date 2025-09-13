向陳長文借1千萬選國民黨主席 羅智強：一定努力贏得勝選

國民黨立委羅智強（右）與律師陳長文。（取自羅智強臉書）

2025/09/13 08:27

〔記者劉宛琳／台北報導〕參選國民黨主席需繳交登記費與保證金共1320萬元，國民黨立委羅智強今天表示，他已向陳長文借1000萬元保證金解燃眉之急。陳長文告訴他，自己籌錢沒問題，但羅智強一定要選上國民黨主席；羅則表示，他一定努力贏得黨主席的勝利，改造國民黨，下架賴清德。

羅智強表示，823第二波大罷免之前，他從未想過要參選黨主席。但在台中市長盧秀燕宣布不參選、主席朱立倫決定交棒之後，年輕一代的立委兄弟姐妹們不斷勸進，他才下定決心參選，展現「世代承擔」的新氣象。

羅智強坦言，當他宣布參選時，真的沒有想到參選主席這麼貴。才剛打完惡罷之戰，財務壓力已經非常沉重，更何況，他把「護民主，反惡罷」的書款收入捐出了1200萬元，去支援受難的同志夥伴。一時之間，這筆1320萬元，不知如何籌措。最後，他只能厚著臉皮去找恩師陳長文，請陳先借他1000萬元的保證金。

羅智強說，陳長文沒有絲毫猶豫，就對說：「沒問題，我來籌錢！但你要答應我一件事，你一定要選上中國國民黨主席！一定要選上！國民黨需要青壯代的你來改造！我相信你，你是最適合的人選！」

羅智強表示，昨天他與陳長文約在國父紀念館的國父銅像前，陳親手把1000萬元的銀行支票交到他手上。謝謝老師陳長文，他一定努力贏得黨主席的勝利，改造國民黨，下架賴清德！更要謝謝一路支持他的朋友與同志，他不會辜負任何一個人的期待，一定帶領國民黨浴火重生，為台灣的民主開創新的希望。

