邱垂正：北京武力併台將引發骨牌效應

2025/09/13 08:08

〔中央社〕陸委會主委邱垂正今天在華府智庫傳統基金會發表演說，強調台灣戰略的重要性與美國利益息息相關；台灣是抵禦威權中國擴張的前線，若北京武力併台，將引發骨牌效應，動搖區域權力平衡，威脅美國安全與繁榮。

邱垂正於6日至14日赴美訪問，期間除拜會美國國會議員，今天也在「傳統基金會」（The Heritage Foundation）以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題，發表專題演講，闡述對近期台海情勢觀察及台灣的兩岸政策。活動由美國前副總統副國安顧問、現為傳統基金會亞洲研究中心資深研究員的葉望輝（Steve Yates）主持。

邱垂正直指，中國大陸已成為台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅。中共不願承諾放棄武力犯台並積極備戰，對台灣進行複合施壓，包括軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、以統戰手段滲透並分化台灣社會、法律戰及混合認知戰。

他表示，當前中國對內變得更加專制，對外則更具侵略性，中共企圖在「統一台灣」的過程中排除美國在亞太區域的影響力，最終取代美國的全球領導地位。他相信，「這是中國日益加劇對台複合施壓，積極挑戰美國的根本原因。」

邱垂正強調，台灣有3大無可取代的戰略重要性，安全與繁榮的台灣有助實現「讓美國再次偉大」。首先，台灣身處第一島鏈核心地位，是抵禦威權中國擴張的前線，對維護自由繁榮的國際秩序至關重要；若中國以武力併吞台灣，將引發骨牌效應，動搖區域權力平衡，直接威脅美國安全與繁榮。

第二，在經濟與科技方面，台灣是世界高科技中心，尤其是半導體產業，全球90%的先進晶片由台灣生產製造；若台灣遭到侵略，將對國際社會，特別是美國及其高科技產業造成重大損失。第三，在自由價值方面，台灣是成熟的自由民主國家，其民主經驗與成就可以穿透邊界，啟發中國大陸民眾追求自由。

此外，對於中國國家主席習近平日前於九三閱兵發表演說，強調人類命運休戚與共，應該「平等相待、和睦相處」，邱垂正表示，對岸應將此落實為兩岸互動的關鍵原則。

他呼籲，北京應正視中華民國台灣存在的客觀事實、應放棄對台軍事脅迫與統戰滲透；中共領導人應選擇「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式處理兩岸關係，與台灣民選政府展開對話；兩岸可從民生福祉、交流安全及具體落實兩岸協議等議題開始，務實溝通處理問題。

面對中國威脅，邱垂正重申，總統賴清德的兩岸政策為秉持「四個堅持」並依「和平四大支柱行動方案」，致力維護台海和平現狀，包括強化國防力量、建構經濟安全、與民主國家強化夥伴關係、發展穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

邱垂正表示，美國長期是台灣的重要夥伴並提供許多重要支持，台灣也了解美國正努力應對諸多挑戰，包括妥善因應中國崛起。台灣願分享研究成果，期盼共同面對來自極權主義國家日益擴張的挑戰。

