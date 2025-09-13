柯文哲交保被撤銷 吳靜怡諷民眾黨幕僚神助攻、背後有高人指點？

涉入京華城弊案的柯文哲於8日交保，高等法院昨裁定撤銷發回北院更裁。媒體人吳靜怡指出，檢方抗告屢屢得手，不只是因案情本身，而是民眾黨幕僚一次次「神助攻」。（資料照）

2025/09/13 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕涉京華城弊案的前台北市長柯文哲，日前被台北地院裁定以7千萬交保，台北地檢署不服提抗告，高等法院昨裁定撤銷發回北院更裁。媒體人吳靜怡指出，檢方抗告屢屢得手，不只是因案情本身，而是民眾黨幕僚一次次「神助攻」。她也質疑，從黃瀞瑩到陳智菡，民眾黨法治觀念差到柯文哲必須再關起來，陳智菡更成為讓柯文哲陷入「0：7」抗告魔咒的關鍵人物，讓民眾黨越救越押，甚至讓人懷疑背後另有「高人指點」，專門讓柯文哲難過。

涉入京華城弊案的柯文哲於8日交保，即與民眾黨立院黨團主任陳智菡、台北市議員陳宥丞等證人同車、同台，違反禁止接觸證人禁令，北檢為此提出抗告。高等法院認為尚有21名證人尚未到庭詰問，重金交保無從防免勾串；對於禁止接觸「同案被告、證人」範圍亦不明確，有必要詳予界定，昨天裁定撤銷發回北院更裁。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲讓檢方抗告屢屢得手的，不只是案情本身，而是民眾黨幕僚一次次「神助攻」。戰狼陳智菡最終成為讓柯文哲逐步陷入「0：7」抗告魔咒的關鍵人物，如今甚至被自家支持者視為「戰犯」。

吳靜怡表示，高等法院裁定撤銷北院對柯文哲與應曉薇的交保處分，發回更裁。理由清楚列出：尚有證人未被交互詰問，串證、湮滅證據風險仍在。交保風險沒有降低，前後理由自相矛盾。限制接觸對象範圍模糊，被告難以明確遵守。換句話說，北院想放人，但理由根本站不住腳。

吳靜怡提到，去年的11月，黃瀞瑩（學姐）在媒體上評論案件細節，法院認為這疑似「隔空串證」，顯示柯文哲仍能透過幕僚影響偵查程序，結果，本是想營造輿論支持，卻反而成了法院延押的依據之一。

吳靜怡說，本週柯文哲交保後，準備上車時，陳智菡已經坐在車內一路到新竹，等於與相關被告證人同車，違反原先交保附帶的「不得與共同被告、證人有不當接觸」條件。

吳靜怡也質疑，黃國昌更是上媒體急著揭露自己跟柯文哲密會三小時，這代表柯文哲具有與案情關係人接觸的高度動機，更引發柯文哲「是否透過第三者傳話串供」的合理懷疑。

吳靜怡批評，柯文哲在法庭裡演烈士劇，黃國昌在場外搞違法集會，展現柯文哲的社會實質影響力，民眾黨則靠臉書、側翼高喊「政治迫害」、「乾乾淨淨」，結果法院認定，這些操作反而證明柯文哲仍能「誤導輿論、影響社會」，成為延押必要性的加碼理由，更糟的是，部分支持者還用「漸血圖卡」在臉書上恐嚇司法，讓社會多數更加無法接受。

吳靜怡分析，從第一次抗告到如今，高院幾乎每戰都站在檢方這邊，形成「0：7」的全敗紀錄，幕僚本意應該是拯救柯文哲，卻屢屢送出延押佐證，笨到讓人懷疑背後另有「高人指點」，專門讓柯文哲難過。

吳靜怡在文末也提到，陳智菡的薪資來自納稅人，民眾黨若覺得柯文哲再被羈押、交保金再提高都無所謂，真正浪費的，就是全民的錢與耐心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法