新會期推百條國安修法！賴清德：4大要素守護台灣

總統賴清德今年3月曾在國安高層會議，就中國對台5大威脅提出共17項因應策略。（資料照）

2025/09/12 23:54

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期將於19日開議，兼任民進黨主席的總統賴清德分四批宴請黨籍立委，今（12）日晚間舉行最後一場。本報掌握，賴清德席間強調，除了傳統的國防國安，還包括文化認同、民主體制、經濟實力與健全社會制度等「守護台灣」的4大要素，新會期將依據國安17項策略，端出上百條相關修法，以反制中國滲透。

賴總統今晚在行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及行政院秘書長張惇涵陪同下，邀請吳思瑤、郭國文、陳亭妃、賴瑞隆、陳素月、王定宇、王美惠、黃捷等立委在官邸餐敘，飯局進行約2小時。

據與會者轉述，許多立委關切中國對台滲透情況嚴重，涵蓋宗教、影視音、文化及經濟，甚至飯店的電視都可見到中國頻道；賴清德回應，他已提出17項國安因應策略，新會期將端出上百條相關修法，以反制中國滲透。

賴清德進一步梳理「守護台灣」的4大要素，一是文化認同，透過扶植文化，強化國家認同與自信；二是捍衛民主體制、壯大民主；三是經濟實力，將經濟發展作為強大底氣；四是健全社會制度，確保穩定的社會制度，讓國人不願選擇中國的社會體制。

另據指出，會中多位立委關心關稅談判進展，並反映在基層跑行程時，經常被詢問關稅對產業及民生衝擊等相關議題。賴清德回應，美國總統川普4月2日宣布關稅政策後，我國政府4月4日就端出產業因應作為，行政院也快速訂出韌性特別預算案，相關支持非常全面，期待新會期盡快讓特別預算案通過，用以支持產業、照顧民生、安定就業等。

民進黨立委郭國文（左）、吳思瑤出席總統官邸餐敘後，接受媒體採訪轉述談話。（記者方賓照攝）

