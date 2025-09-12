為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國不滿林佳龍訪歐重彈一中老調 外交部：兩岸互不隸屬國際公認

    外交部重申，兩岸互不隸屬是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民堅定的共識。（資料照）

    外交部重申，兩岸互不隸屬是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民堅定的共識。（資料照）

    2025/09/12 23:46

    〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍近日訪歐，首站抵達捷克與政要同框出席故宮展覽開幕式。同時中國外交部長王毅也罕見同時抵達歐洲。針對中國聲稱已向有關國家提出嚴正交涉，外交部今晚（12）間重申，兩岸互不隸屬是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民堅定的共識。

    中國外交部發言人林劍今天被媒體問及林佳龍訪歐，老調重彈中國一貫立場，聲稱世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，已向有關國家提出嚴正交涉。

    對此，外交部發言人蕭光偉今晚說，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識。作為國際社會的一分子，台灣當然有權在國際社會上與其他理念相近的國家自然互動；特別是林部長訪歐是宣揚歐洲台灣文化年的台歐價值連結，並與歐洲友人正常交流，讓雙方進行更深厚密切的互動。

    蕭光偉強調，台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

    蕭光偉也強調，我國將持續與全球民主夥伴深化合作交流，共同促進全球和平、穩定與繁榮。台灣的國際參與不容任何威嚇與打壓。外交部也要呼籲中國理性看待兩岸現實，以對話取代對抗，停止對台灣及國際社會的無理施壓。

