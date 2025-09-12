華府演講 邱垂正：習三大極端鞏固威權 中國成亞太「最大威脅」

陸委會主委邱垂正台灣時間12日晚間10時30分應邀在美國智庫傳統基金會，以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演說。（擷取自傳統基金會官網）

2025/09/12 23:41

〔記者方瑋立／台北報導〕陸委會主委邱垂正台灣時間今（12）日晚間10時30分應邀在美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）指出，中國已成為台海與亞太區域和平現狀的最大威脅，透過軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、法律戰與混合認知戰等6大手段，不斷加大對台複合施壓。他強調，台灣在總統賴清德領導下，將秉持「四個堅持」、落實「和平四大支柱行動方案」，展現勇於自我防衛與守護民主自由的決心。

美國華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）長期關注美中關係與印太安全議題，是共和黨陣營具代表性的政策研究機構之一，對美國國會及行政部門均具一定影響力。該會經常邀請來自各國的重要官員、學者與決策者，就區域安全與政策走向發表演說。

請繼續往下閱讀...

此次座談由傳統基金會中國暨國安政策資深研究員葉望輝（Steve Yates）主持。葉望輝曾任美國副總統錢尼的國安顧問，長年研究中國議題並推動台美交流，熟悉台灣政治與戰略環境。

傳統基金會在活動說明中指出，台海和平穩定不僅是台灣生存與發展的核心，更與美國的全球戰略利益緊密相連。一個自由、安全、繁榮的台灣，不僅有助於維繫印太區域秩序，也能使美國在國際舞台上保持更強的戰略地位。

邱垂正以「維持台海和平穩定現狀符合台美共同利益」為題發表演說，他首先特別對7月辭世的傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）表達哀悼，感念其多年來作為台灣堅定的摯友，雖年事漸高仍堅持親訪台灣，今年3月更親自呈送賴總統「2025年度經濟自由度報告」，其中將台灣列為全球第4名。邱說，佛訥對台灣的真摯友誼永難忘懷，他對台美關係的貢獻將長存，持續啟發後人。

邱垂正說，自2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中共機艦擾台次數大幅攀升。2024年，共有超過5000架次解放軍軍機在台灣週邊活動，其中超過3000架次越過台海中線；2025年1至7月，解放軍機侵擾更達3302架次，高於去年同期，凸顯北京企圖創造「新常態」。

他強調，北京同時持續壓縮台灣國際空間並曲解聯合國大會第2758號決議文，矮化台灣國際地位；在經貿上則將兩岸往來作為政治籌碼，迫使台灣接受「一中原則」與「九二共識」。

此外，北京還利用在地宮廟、宗教組織與社會團體進行滲透，並透過懲戒「台獨」22條「意見」對台灣人民施壓，搭配假訊息與灰色地帶行動，製造心理恐懼與社會分化。

他分析，習近平政權之所以成為挑戰美國的威權體制，原因在於三大「極端」：一是高度集權，決策圈狹隘、誤判風險升高；二是鼓吹民族主義並以「戰狼外交」推動擴張，從南海軍事化到威脅台海現狀；三是將延任正當性建立在「統一台灣」與「取代美國」之上，使中共企圖在亞太乃至全球挑戰美國領導地位。

邱垂正說，面對威脅，台灣將勇於承擔自我防衛責任，國防改革持續推進，並提高明年國防預算至GDP 3.32%以上，預計2030年將達5%。他引用「以實力換和平」的理念，強調台灣人民將守護這片自由的土地，不容極權侵犯。

在經濟安全上，台灣將深化與美國合作，分散對中國的過度依賴，並在半導體與高科技領域扮演美國最重要的互補夥伴，共同打造韌性供應鏈。在兩岸關係上，台灣願意在「對等與尊嚴」原則下展開交流合作，呼籲對岸放棄施壓與滲透，讓兩岸善意堆疊、減少誤解。

他同時強調台灣三大戰略價值：首先，地緣位置位於第一島鏈核心，全球50%貨櫃船必須通過台灣海峽，若中國以武力併吞將動搖區域權力平衡；其次，台灣是全球90%先進晶片的生產基地，若遭侵略將對國際高科技供應鏈造成重大損失；第三，台灣作為成熟民主國家，其自由價值與民主經驗可啟發中國人民，對全球和平繁榮至關重要。

邱垂正最後呼籲北京當局正視中華民國台灣的存在，放棄軍武脅迫與統戰滲透，並以「平等、和睦、和平、對話、共贏」的方式與台灣民選政府展開對話，從民生福祉、防疫、極端氣候等務實議題著手，回應兩岸與國際社會期待，共同維護台海和平穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法