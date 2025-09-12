誰做錯、誰負責！ 財劃法公式錯誤 政院不會幫藍白善後

行政院長卓榮泰明（13）日將分兩批邀請地方縣市首長討論財劃法與事權分配議題，並將親自召開記者會對外說明會議結論。（記者鍾麗華攝）

2025/09/12 23:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白聯手倉促通過財劃法修法，造成統籌分配稅款公式錯誤引發爭議，行政院長卓榮泰明（13）日將分兩批邀請地方縣市首長討論財劃法與事權分配議題，並將親自召開記者會對外說明會議結論。對於行政院是否提出財劃法修法？知情人士說，單純公式錯誤，「誰做錯、誰負責」，行政院不會幫在野黨善後。

明年中央統籌分配稅款高達8841億元，較今年暴增4165億元，增幅達89％；但因新法分配公式有爭議，尚有345億元未分完。各縣市以台北市分到1149億元、增442億元最多，新北市約958億元、增407億元次之，連江縣卻是負成長。

行政院13日邀請縣市首長座談，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲等人都將出席。不過，為避免縣市首長在會前、會後堵訪，讓即時新聞沒有中央的聲音，卓揆不排除在兩場會議結束後，都會出面說明。

對於財劃法爭議，行政院過去幾天的回應被認為過於軟弱，連民進黨立委吳思瑤也要求，「行政院當硬則硬」；民進黨立委陳培瑜昨在民進黨中央記者會表示，行政院如要主動提出修法，她個人持保留態度。不僅黨籍立委，綠營基層也炸鍋。

知情人士強調，行政院不會幫在野黨善後，這不是找地方首長來開會目的，如果是單純的公式錯誤，「誰做錯、誰負責」；雖然財劃法有關城鄉水平分配不均等問題，需要通盤並徹底檢討，但後續修法仍要看社會氛圍再來談，不能只有藍白的聲音，各縣市分配不均的聲音與狀態也要突顯出來。

政院人士也透露，今天會議雖先由財政部向各地方首長說明財劃法的問題，不過，「修法不是今天要討論焦點」，會議主要仍聚焦在事權分配，「因為有些縣市拿的統籌分配稅款特別多，有些縣市特別少，拿了這麼多錢，地方該做的事還是要做」。而中央在大幅釋出經費後，能力有限，「地方要跟往年一樣有大筆補助款，這是沒有辦法辦到的」。

他並強調，行政院希望按照「地方制度法」精神，像是學校電費、地方公有建築耐震改善及部分廢棄物清理經費等，應回歸由地方自行負擔。至於污水下水道、縣市管道路、漁港設施及地方藝文等，中央將保留50%額度協助。

