政治
    政治

    「重北輕南」 黃偉哲批新版財劃法嚴重不公

    台南市長黃偉哲指出新版財劃法對南市及南部極端不利，無法接受。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲指出新版財劃法對南市及南部極端不利，無法接受。（台南市府提供）

    2025/09/12 22:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於藍、白立委通過的新版《財政收支劃分法》引發爭議，行政院長卓榮泰將召集各縣市首長開會討論。台南市長黃偉哲表示，他一定會出席，並帶著市民心聲向中央表達強烈意見。他指出，新版財劃法對南部及地方極端不利，恐使台灣發展更加「重北輕南、重外島輕本島、重東部輕西部」，「萬萬無法接受」。

    黃偉哲批評，藍白陣營在立法院粗暴修法，不僅打亂中央與地方財政分配秩序，也讓地方縣市普遍感受分配不公平。無論是分母使用錯誤，或整體結構長期偏重北部，已引發民眾強烈反感。他強調，財劃法修法不應造成中央與地方對立，更不能讓南部、外島及西部地區在分配上受損，呼籲立法院及在野政黨儘速檢討修正。

    台南市財稅局指出，財政部公布的普通統籌分配稅新版計算方式「重北輕南、重藍輕綠」，在藍白立委主導下粗暴通過，缺乏充分討論，違背「調劑財政盈虛、均衡區域發展」立法宗旨，也導致台南在六都中無論獲配總額或增加金額都敬陪末座，嚴重損害市民權益。

    市府已正式向中央提出三大建議，包括納入南科產值、土地面積及人口結構，呼籲正視新版財劃法瑕疵、傾聽地方聲音，避免讓台南市民的努力與貢獻被邊緣化。一個公平、合理的財政分配制度，才是國家長遠發展的基石。

