亂修財劃法還找中央擦屁股 林亮君轟藍營：自己犯錯還躺在地上哭鬧

民進黨台北市議員林亮君。（資料照）

2025/09/12 20:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕立法院藍白黨團去年強推財劃法，內容缺乏討論，如今更傳出公式出包，導致有345億元統籌分配款無法分配。台中市長盧秀燕近期還召集藍白執政縣市召開記者會向中央喊話。台北市議員林亮君痛批國民黨，不要自己犯錯還躺在地上大哭亂鬧。

藍白15位縣市長昨天為了財劃法，特地北上召開記者會，要與中央宣戰；行政院也回擊，先前已經提醒過相關問題。

請繼續往下閱讀...

林亮君說，數學不及格的藍白聯手亂修財劃法，公式錯誤後果卻由全民承擔，行政院早就提醒過藍白財劃法窒礙難行，藍白講不聽硬要通過，現在345億元無法分配，中央不能用、地方花不到；南部農業縣市分配款變少，城鄉差距更大；中央財政還被削弱，未來地方建設、緊急救助誰來挺？

她批評，台北市長蔣萬安竟還有臉對中央喊「放下屠刀」？​​亂砍國家預算的屠刀，明明握在藍白立委手上，現在砍到自己才來喊痛？請為自己劣質的修法負責。

林亮君說，15位藍白縣市長開記者會找中央討錢，讓人感到很荒謬，這根本搞錯對象了吧？應該要去找立院藍白黨團算帳，也找藍黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌算帳。

她說，要不然就該近一點，蔣萬安可以找國民黨團幹部王鴻薇、盧秀燕可以找台中自家的三個立委乾兒子算帳，不要自己犯錯還躺在地上大哭亂鬧！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法