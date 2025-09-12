柯文哲交保變數》高院撤銷發回主因 北院勾串解釋前後不一

前台北市長柯文哲（白衣者）交保還有變數。（資料照）

2025/09/12 19:18

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕高等法院今撤銷台北地方法院，針對前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇的交保裁定，發回更裁。高院認為，北院先前於7月21日的第3次延押裁定中，認基於部分證人尚未傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯之虞；然而僅一個月後，9月5日在尚有諸多證人尚未交互詰問的情況下，卻認為串證、滅證的可能性已大幅降低，而裁定柯、應交保，兩次裁定的理由前後矛盾，成為撤銷發回的主因。

北院合議庭於7月21日的延押裁定指出，柯文哲身為前台北市長及黨主席，對證人具實質影響力；而應曉薇也尚未辭去議員職務，若交保在外，可能利用職權施壓證人，湮滅證據或勾串共犯、證人之虞仍存在，因此羈押的原因及必要性依舊成立。

請繼續往下閱讀...

不過，9月5日北院的具保停押裁定則認為，柯文哲涉犯貪污治罪條例的部分，重要證人如台北市前副市長彭振聲等人的詰問已於9月2日完成，相關事證已獲保全，滅證與串供可能性大幅降低。

雖然檢察官主張，仍有部分共同被告及證人尚待詰問，尚存羈押必要，但北院裁定指出，羈押屬干預人身自由最嚴重的強制手段，應依證人與待查事實的關聯性，隨訴訟進度審視，不能僅因尚有其他證人未到庭，即認定凡有證人尚未詰問者即有串證之虞，本案重要證人已交互詰問完畢，案情陷於不明風險大幅降低。

高院認為，北院前後兩次裁定僅相隔四十多天，卻做出不同的認定，理由相互矛盾，並不完備，故予撤銷。

高院認為，北院前後2次裁定僅相隔40多天，卻做出不同的認定，理由相互矛盾。（記者劉詠韻製表）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法