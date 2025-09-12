金門縣副縣長李文良明出席卓揆財劃法座談 盼尋求最大公約數

財劃法修正爭議不斷，金門縣副縣長李文良明將代表出席行政院長卓榮泰邀集縣市長的座談會，期盼朝野針對有爭議或窒礙難行部分尋求最大公約數。（記者吳正庭攝）

2025/09/12 19:18

〔記者吳正庭／金門報導〕財劃法修正爭議不斷，行政院長卓榮泰明天起分2批邀集縣市長討論，將代表金門縣長出席的副縣長李文良說，期盼朝野針對有爭議或窒礙難行的部分進行溝通，尋求最大公約數。

縣府統計，新版財劃法可供分配全國統籌稅款8488億元，其中離島3縣金門、連江、澎湖應分配比例為2.5%，212億元，目前所知，離島3縣共獲分配89.03億元，其中金門48.35億元，依比例，金門還有約43.55億元未分配。

李文良將率縣府主計處長王崑龍、財政處代處長關嘉荣出席卓榮泰邀集的座談會。他說，分母條文錯誤必須再修法，財劃法被詬病垂直及水平分配的善後問題，應可經由座談尋求最大公約數處理。

民進黨金門縣議員蔡其雍說，許多鄉親反映不清楚「分母文字」問題，簡單說，舊版算法是「金門÷離島3縣」，新版公式是「金門÷全國22縣市」，新版分母變大，會讓金門統籌款分配變少。金門原推估可獲近90億元，只分到48.35億元，少了近40億元。

他說，立院藍白黨團強推的「新版財劃法」在統籌分配稅款公式設計出現分母條文錯誤，影響金門等三離島財政資源，當務之急是盡快啟動協商與再修法。新版財劃法垂直、水平分配設計失衡，造成財政優勢縣市受惠更多，城鄉差距恐進一步擴大。中央應與地方釐清事權分配，讓「錢隨事走」；他會繼續向中央反映，並緊盯行政院主計總處兌現明年地方統籌分配稅款加補助「只多不少」的承諾。

無黨籍金門縣議員吳佩雯說，金門獲分配款看似增加，其實是扣除原本中央該補助的計畫款項被取消或檢討取消，對金門更不公平，縣長陳福海應積極向中央爭取該有的獎勵。

