    首頁　>　政治

    台師大女足抽血案意圖「息事寧人」 監察院糾正教育部、台師大

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/09/12 17:33

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院調查台師大女足抽血案，認定研究團隊違反人體研究法，台師大未善盡查核與監督責任，教育部對事件也未積極行使監督權限，均有重大怠失，經監察院通過糾正。監察委員蔡崇義、賴鼎銘強調，本案突顯研究倫理審查把關失靈，並促請教育部、衛福部、國科會共同檢討改善。

    監察院教育及文化委員會於9月11日通過調查報告指出，台師大體育與運動科學系執行國科會補助的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」計畫，研究團隊未遵守人體研究法，學生權益保障不足。台師大直至學生控訴後才進行查核，顯示校內審查與監督失靈。調查並發現，主持人陳忠慶與共同主持人周台英，過往研究計畫高達9件違反研究倫理，更凸顯審查會把關不彰。

    調查發現，女足隊員曾遭連續10天抽血，部分檢驗數據與進度報告不符，甚至疑有非護理師採血或未執行採血情事，檢驗報告亦未經檢驗師簽章。共同主持人同時為女足教練，學生難以自由選擇參與，存在權力不對等，利益衝突迴避未落實。

    監委批評，台師大在學生控訴後，未經完整調查即發出「部分內容與事實不符」的不實聲明，意圖息事寧人，反而誤導社會，未優先保障學生。教育部身為主管機關，對事件嚴重性僅轉請學校查處，未積極依法監督，怠失明顯，與台師大一併遭糾正。

    調查也揭露計畫經費管理鬆散。子計畫三未確實發放受試費，直至學生控訴後才補發，且有流用他計畫經費、憑證由他人代蓋章等情事；陳、周二師過往計畫更涉將受試費繳回球隊，金額合計逾138萬元。監委認為，台師大內控機制存在漏洞，教育部未落實督導，責任重大。

    報告同時指出，國科會僅形式核對計畫名稱，未察覺僅以單一子計畫倫理審查核定書取代，審查疏漏；衛福部則應檢討抽血規範與監管機制，以強化人體研究保障。監委促請教育部、衛福部、國科會共同檢視研究倫理制度，避免再度發生。

    監委並指出，大學教評會公正性與透明度不足，引發「師師相護」質疑，教育部應檢討監督與自治之界線，建立制度化機制，確保審議客觀。

    監察院強調，本案凸顯研究倫理審查全面失靈，台師大與教育部已遭糾正，教育部、衛福部、國科會應通盤檢討，強化制度，保障受試者權益。至於人員違失，將另案調查；受試費未發放等涉刑部分，已移送台北地檢署偵辦。

