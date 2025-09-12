尚有21證人未到庭詰問 高院：柯文哲交保難以防免勾串

高院撤銷柯文哲7000萬元裁定，發回北院更裁。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/09/12 17:23

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，上週五裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告，高等法院今天裁定撤銷發回北院更裁，主要理由包括本案無論是法院已傳喚或尚未傳喚詰問的證人、或偵查中的證人、或起訴書內臚列的證人，都很繁多，有必要詳加界定禁止接觸的證人範圍；而目前光是北院計畫傳喚的證人，就有21人尚未到庭，高院直指即使將證人限縮到這21人，也難以防免串證，裁定撤銷發回並不意外。

依北院的審理計畫，目前還有21名證人尚未到庭接受詰問，包括同案被告相互為證，9月下旬至10月7日主要是訊問同案被告，包括9月16日眾望基金會董事長李文宗、9月23日前木可公關公司負責人李文娟、9月25日威京集團主席沈慶京、9月30日台北市議員應曉薇、10月2日北市前都發局長黃景茂、10月7日柯文哲作證。

10月9日至11月4日密集每週2天訊問證人，10月9日傳喚民眾黨財務長梁秀菊作證；10月14日沈慶京特別助理張嘉文、張家維、應曉薇助理連君蒲；10月16日東森電視總裁張高祥、勤業眾信會計師范有偉、沈慶京友人徐文鑫3人作證。

10月21日前台北市副市長黃珊珊、採風負責人孫丁君及木可職員吳敏瑄、10月23日台開前董事長邱復生、民眾黨副秘書長許甫、10月28日尼奧時樂公司負責人戴利玲、10月30日同案被告即應曉薇的顧問吳順民作證；11月4日木可公司員工何璦廷作證。

高院認為，依北院的審理計畫，尚有含共同被告等證人尚未詰問，無從防免勾串，且北院剛於7月21日以無法排除滅證、勾串為由裁定延押，卻於1個月後裁定交保，前後矛盾、理由欠完備；且北院對於禁止2人接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情的對象，僅泛指「同案被告」、「證人」，有「範圍未明」的疑慮，有再予詳加界定，以便被告2人明確知悉為宜的必要，且未審酌公益侵占罪、背信罪的羈押必要性，故撤銷發回更裁。

