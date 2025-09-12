發祭品文喊柯P兩週內被押回就「頭殼開榴槤」！他被網友灌爆卡位

網友發出「祭品文」說，只要「阿北」兩週內重新被羈押，他就表演「用頭殼開榴槤」。榴槤示意圖。（法新社）

2025/09/12 19:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，裁准台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇交保，北檢提起抗告，高院今天撤銷原交保裁定。有網友日前在網路發出「祭品文」說，只要「阿北」兩週內重新被羈押，他就表演「用頭殼開榴槤」。今天相關新聞一出，大量網友朝聖他的舊文「卡位」。

網友8日在Threads發文說，如果阿北兩個禮拜內，因任何原因重新羈押，「我用頭殼開榴槤」，柯文哲交保遭撤回新聞今天一出，這篇貼文立刻湧入大量網友留言「卡位」。

網友紛紛在祭品文下方留言，「卡一個，請開始你的表演，謝謝」、「榴槤準備好了嗎」、「練頭了沒？」、「保重！好好鍛鍊鐵頭功，日後開榴槤用得到」、「要直播嗎」、「卡一個，到時真的不要讓我失望」。

對此，這名網友本來還在發文酸柯文哲稱，「柯文哲一夜致富7000萬」，看到網友踴躍留言後，也緊急發文，「你們冷靜點好不好，現在只是發回更裁，還沒裁定喔。」但網友仍留言說。「還有一些時間，鐵頭功抓緊時間練」、「那個…到時記得戴安全帽」。

