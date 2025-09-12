柯文哲交保撤銷發回 北檢：尊重高院裁定

高等法院撤銷柯文哲7000萬交保裁定，發回北院更裁。（資料照）

2025/09/12 16:28

〔記者王定傳／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告，高等法院昨天收到北院送達抗告卷證，今天（12日）評議後裁定撤銷原裁定，發回北院更裁。對此，北檢說，尊重高院裁定。

高院合議庭裁定，本案依原審理計劃書記載，尚有證人（兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押必要性的判斷，何以僅限於涉犯違反貪污治罪條例部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪嫌？再者，原審之前7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由裁定2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問情形下，認2人滅證、串證可行性與可能性已大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。

請繼續往下閱讀...

高院合議庭裁定指出，原審裁定停止羈押並均命2人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為」，然本案事證繁雜，檢察官起訴的被告雖僅有11人，但在偵查中所列同案被告，甚至曾傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已傳喚，或尚待交互詰問的證人均繁多，是原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，有範圍未明的疑慮，實有再予詳加界定以便2人明確知悉為宜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法