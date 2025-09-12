高院撤銷柯文哲7千萬元交保 周軒：新聞稿其中一段很有意思

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2025/09/12 17:24

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院日前審理京華城案，裁准台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇交保，北檢提起抗告，高院今日撤銷原交保裁定，對此，政治工作者周軒表示，新聞稿內有一段很有意思。

高院裁定撤銷柯文哲交保發回更裁，高院裁定理由為，北院7月裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。

請繼續往下閱讀...

周軒今日在臉書發文表示，高院新聞稿內其中一段很有意思：「再原審前於民國114年7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，而裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，實難謂無前後矛盾及理由欠備之不當。」

周軒解釋意思是，高院質疑，台北地院一審中的第三次延押裁定（羈押期8月2日到10月1日）裁定日是7月21日，和上週五9月5日的裁定才相隔一個月（其實是46天），一樣有很多證人沒有經過交叉詰問，為何滅證與串證的風險從「無法排除」變成「大幅降低」？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法