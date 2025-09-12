柯文哲交保撤銷發回 高院：北院裁定前後矛盾、理由欠備

台北地院日前裁定柯文哲7000萬元交保，台北地檢署提起抗告，高等法院今日裁定撤銷發回北院更裁。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者張文川、楊心慧／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告。高等法院昨日收到北院送達抗告卷證，今日裁定撤銷發回北院更裁，裁定理由出爐，認為依北院審理計畫，有含共同被告等證人尚未詰問，無從防免勾串，且北院剛於7月21日以無法排除滅證、勾串為由裁定延押，卻於1個月後裁定交保，前後矛盾、理由欠完備，故發回更裁。

高院合議庭認定，本案依原審審理計畫書記載，有證人（含兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押之必要性之判斷，何以僅限於涉犯違反貪污治罪條例部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪嫌？

高院指出，北院之前於7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，而裁定被告2人延長羈押，卻又於1個月後，在有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認被告2人滅證、串證之可行性與可能性已經大幅降低，前後矛盾，理由欠備，裁定不當。

高院又指，北院裁定柯、應停止羈押，並命2人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，本案事證繁雜，檢察官起訴的被告雖只有11人，但於偵查中所列同案的被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，或於審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問的證人，都很繁多。

因此，北院原裁定內容，僅泛指「同案被告」、「證人」，有「範圍未明」的疑慮，實有再予詳加界定，以便被告2人明確知悉為宜的必要。

高院依此認定檢察官抗告有理，北院裁定有調查未盡之處，撤銷發回北院，另為適法處理，不得再抗告至最高法院。高院合議庭由審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍組成。

