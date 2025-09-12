蔣萬安9/25赴上海雙城論壇 簡舒培批藍對九三閱兵裝瞎

台北市長蔣萬安預計25日率團至中國上海市進行雙城論壇，民進黨台北市議員簡舒培（見圖）批評，蔣萬安急著參加雙城論壇，完全失去對等尊嚴，何況中共九三閱兵剛過，為何國民黨對中國區域威脅行徑裝瞎？（資料照）

2025/09/12 16:04

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安預計25日率團至中國上海市進行雙城論壇，昨（11日）北市府已向陸委會提出申請。民進黨台北市議員簡舒培批評，現在似乎時間一到、中國指令一下，蔣萬安就急著要參加雙城論壇，完全失去對等尊嚴，也違背蔣當初「共機、共艦擾台就停辦雙城論壇」的承諾；何況中共九三閱兵剛過，為何國民黨對中國區域威脅行徑裝瞎？

簡舒培說，蔣萬安現在為了雙城，時間一到就急著參加，完全失去對等尊嚴，何況中國九三閱兵才剛過，這不僅是中共對於台灣的威脅、對於區域和平也是一大威脅。

她批，國民黨現在就是無視這些對台灣、區域和平的威脅，蒙著眼睛配合中共統戰演出，蔣萬安時間一到就一定要舉辦，這也跟蔣當初承諾共機擾台就停辦不一致。

她強調，民進黨不是為罵而罵，反倒是國民黨為何裝作看不到中共對於區域和平威脅，只聽中共指令，要像一條哈巴狗一樣到中國討拍？

對於國民黨稱雙城論壇是大罷免後官方交流，台灣要展現內部不願撕裂、嚮往和平，簡舒培也批，台灣國內的政治，與中國有何關係？是國民黨要把國、共兩黨合在一起？

