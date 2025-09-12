柯文哲恐無法在家過中秋？北檢抗告成功 高院撤銷發回北院更裁

前台北市長柯文哲。（資料照）

〔記者楊心慧、張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲涉京華城弊案收賄、圖利等罪，上週五（5日）裁定柯文哲7000萬元、國民黨台北市議員應曉薇3000萬元具保停押，台北地檢署9日提起抗告，高等法院昨日收到北院送達抗告卷證，今日評議後裁定撤銷北院原裁定，發回北院更裁。

北院5日裁定，柯文哲以自己名義提出7000萬元保證金，應曉薇以自己名義提出3000萬元保證金後，准予停止羈押，限制住居於居所地，並限制出境、出海8個月，配戴電子腳環、個案手機雙重科技設備監控，且不得有與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

應曉薇5日晚間率先辦保完畢獲釋，柯文哲本週一（8日）中午辦保，下午2時許獲釋，在大批支持者簇擁下離開北院，9日開庭還與同案證人、民眾黨立院黨團主任陳智菡同車，成為檢方抗告5大理由之一。

北院9日傍晚提出抗告，北院收到抗告狀，因尚需整理近期庭期筆錄，也因案件昨仍持續進行審理，原卷必須留在合議庭，須影印卷宗送高院，10日全天都在進行影印作業時程，11日上午整理卷證完畢，將卷證送交高等法院審理。

高院昨早受理後，公開抽籤抽中黎惠萍為受命法官，合議庭審判長為遲中慧、陪席法官陳昭筠。

由於合議庭昨開庭到昨傍晚，晚間才開始閱卷，昨未及做出裁定，延至今日評議、裁定。

