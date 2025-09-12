為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌稱潘孟安曾銜命來喬財劃法？總統府駁：模糊焦點

    民眾黨主席黃國昌（見圖）稱總統府秘書長潘孟安私下喬財劃法，總統府發言人郭雅慧今表示，當時政府提出覆議遭到在野黨拒絕，以至於為國家與國民帶來傷害，當務之急就是儘快糾正錯誤。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（見圖）稱總統府秘書長潘孟安私下喬財劃法，總統府發言人郭雅慧今表示，當時政府提出覆議遭到在野黨拒絕，以至於為國家與國民帶來傷害，當務之急就是儘快糾正錯誤。（資料照）

    2025/09/12 15:42

    〔記者蘇永耀／台北報導〕針對民眾黨主席黃國昌稱總統府秘書長潘孟安私下喬財劃法一事，總統府發言人郭雅慧今（12日）表示，注意到黃主席的談話，很遺憾當時政府提出覆議遭到在野黨拒絕，以至於為國家與國民帶來傷害，當務之急就是儘快糾正錯誤。

    郭雅慧強調，國家的財政穩健、地方的均衡發展，以及國民的權益，都無分藍綠，也不應該受到錯誤立法的傷害，呼籲黃主席不要模糊焦點，如果當初民眾黨贊成覆議，就不會有今日的爭議。

    新版「財政收支劃分法」爭議不斷，去年12月20日，藍白立委挾人數優勢，於立法院院會輾壓通過備受爭議的3項修法，包括財劃法、公職人員選舉罷免法及憲法訴訟法。議場外，上萬名群眾集結發起「冬季青鳥」行動，要求退回惡法。其中，藍白修財劃」，從中央多榨近4000億元財源給地方，卻因條文諸多錯誤，致近350億元統籌分配稅款陷入「中央想給，地方卻拿不到」窘境，多個縣市財源不增反減。

    行政院週二回應，立法院去年倉促修法，產生「公式錯誤、事權未隨錢調整、富者愈富且城鄉差距更大」3項無法解決的問題，相關部會正盤整相關爭議。為此，行政院長卓榮泰明日將邀地方首長會商共尋解方。卓揆在前天無奈回應，若當時（藍白）有接受行政院的覆議，那這些問題就應該可以解決。

    黃國昌昨則稱，賴清德總統先前曾私下傳話，若民眾黨團能支持財劃法覆議，民進黨團就會接受民眾黨團版本。黃今表示，那個人就是潘孟安。

