蔣萬安批中央苛扣地方 吳思瑤打臉：北市預算增442億

2025/09/12 15:29

〔記者陳政宇／台北報導〕新版「財劃法」分配爭議延燒，國民黨籍台北市長蔣萬安批評，「中央不苛扣地方，地方就不會包圍中央」。民進黨立委吳思瑤今（12日）反駁說，民進黨政府照顧地方的經費是史上最高，台北市預算更增加442億元，拿那麼多錢卻市政吊車尾，奉勸不會做事就不要當市長。

對於蔣萬安的說法，吳思瑤接受本報訪問說明，前總統馬英九執政時，中央每年給地方的預算約為5500億元，現任總統賴清德執政已提高至超過1.1兆元，是過去的兩倍以上。因此，民進黨政府照顧地方的預算是有史以來最高、最多，真正苛刻地方的是國民黨執政時期。

吳思瑤進一步指出，本次「財劃法」修法後，台北市明年度統籌分配款增加442億元，總額來到1149億元，根本是富上加富，若拿這麼多錢還不會做事、市政表現吊車尾，「乾脆市長就換人做吧！不會編預算就不要當市長。」

綜觀「財劃法」爭議，吳思瑤提醒，目前藍白在吵的345億元分配問題只是「前菜」，真正的「大魔王」是整個修法內容的分配不正義、事權不統一，恐導致責任政治崩壞、區域發展失衡。她也強調，藍白持續顧左右而言他、無心成佛，行政院就不需要佛心來著。

