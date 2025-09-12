參選國民黨主席？ 傅崐萁：到現在都沒有這個想法

傅崐萁表示，有很多的朋友來勸進參選國民黨主席，基本上還是以立法院黨團為首要的任務。（資料照）

2025/09/12 15:14

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉下週開始登記，已多人表達參選意願，近日傳出立法院國民黨團總召傅崐萁遊說地方派系支持國民黨主席朱立倫續任不成，自己起心動念想要親征黨主席。對此，傅崐萁表示，他從一開始到現在都沒有這個想法，但是有很多的朋友來勸進。基本上他還是以立法院黨團為首要的任務，因為國會是這個國家最大的事情，最重要的平台就在立法院，只有國會才能顧到各縣市及2300萬國民的權益。

目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨中常委孫健萍、前國代蔡志弘，趙少康或郝龍斌將推派一人參選。

傅崐萁指出，國民黨這次改選黨主席，很高興看到有很多位優秀的同志都願意出來承擔，包括張亞中、鄭麗文、郝龍斌，還有羅智強都願意在這個關鍵的時刻來承擔大任。國民黨現在最需要的是團結，怎麼面對強大的民進黨。

傅崐萁認為民進黨現在是陸海空三軍，不只有隱形戰機、還有下面的潛水艇、還有最優良的裝甲部隊。國民黨現在家徒四壁非常的辛苦，在2026要打贏九合一的選舉，2028要拿回政權，最重要的就是要團結。

對於外界質疑恐無參選資格？傅崐萁說，這事對他來說不是很重要，「因為我都還沒想要參選」，謝謝大家關心與鼓勵。畢竟願意出來承擔都是好事，尤其國民黨現在家徒四壁，國民黨主席朱立倫這4年來承擔非常多，「我相信他的積蓄都花光了」，在這種情況下，誰要來承擔重責大任，都予以祝福，希望國民黨內部選舉是良性競爭。

「讓子彈先飛一下」。傅崐萁表示，這麼多的優秀的同志都已經站出來了，包括國民黨團書記長羅智強，智強非常優秀，但時間上是否都尬得過來；郝龍斌資歷全備，當過兩任的首都市長，也當過兩三屆的副主席；張亞中對於國父思想有非常卓越的看法；還有鄭麗文炮火很猛烈，這些都是一時之選，「成功不必在我，只要我們大家團結在一起」，所有黨員跟台灣所有的百姓走在一起。

傅崐萁指出，黨主席是一個苦差事，而且是一個重大的承擔，要很大的勇氣，他還有選區要服務，過去看到朱主席「有功沒賞，打破自己賠」，未來願意承擔的人要有相當勇氣，也要給宣布參選的人鼓勵。

