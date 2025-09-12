75歲馬英九第12度挑戰日月潭泳渡 獲專案核准

前總統馬英九獲專案審核通過，將第12度參加日月潭萬人泳渡。（資料照）

2025/09/12 15:20

〔記者張協昇／南投報導〕2025日月潭萬人泳渡，南投縣政府今開記者會宣布將在9月28日舉行，去年已第11度挑戰日月潭泳渡的前總統馬英九，透過專案申請通過，今年將第12度參加泳渡，外界批評南投縣政府為馬英九開大門，稱此專案申請為「馬英九條款」。對此，縣府表示，主要是考量泳渡活動能對高齡泳客更加友善，除了馬英九外，此次泳渡另有9位75歲至79歲民眾報名，經審核後有1位76歲民眾也會參加泳渡。

比馬英九更高齡 76歲民眾也獲准參加泳渡

前總統馬英九去年第11度挑戰日月潭泳渡，當時以活動年齡上限為74歲，因此他完成「最後一游」。但後來馬英九頻頻向縣府爭取，希望開放75歲以上高齡申請，縣府經與活動執行單位埔里四季早泳會研商，確定今年開放75歲至79歲高齡民眾專案申請，因而被外界稱為「馬英九條款」。

縣府表示，台灣人口逐漸高齡化，許多長者體能及健康狀況仍相當不錯，日月潭萬人泳渡每年都有各年齡層民眾參加，不只馬英九爭取，其實近年來也常有高齡泳客建議放寬年齡限制，為鼓勵銀髮族多運動，才會開放75歲至79歲高齡泳客，專案申請參加。

埔里四季早泳會說，為維護高齡泳渡安全，75歲至79歲專案申請的泳客，在泳會官網報名除了要簽署切結書，檢附醫師健康體檢證明，以及自行投保保險，經審核通過後，還要有2名具備救生員資格的泳客陪游，全程照看高齡泳客以確保安全。

2025年日月潭萬人泳渡，將在9月28日舉行。（資料照

