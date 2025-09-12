卓揆明邀地方討論財劃法爭議 新北議會藍營批綠早該提版本

新北市議會國民黨團今（12）日表示，財劃法25年未修，造成中央與地方財源嚴重失衡，民進黨執政後卻始終閃避。圖為書記長王威元。（新北市議會國民黨團提供）

2025/09/12 14:46

〔記者黃子暘／新北報導〕針對新版財政收支劃分法相關爭議，行政院長卓榮泰明天將分兩批邀請地方政府討論財劃法議題。新北市議會國民黨團今（12）日表示，財劃法25年未修，造成中央與地方財源嚴重失衡，民進黨執政後卻始終閃避，在野黨推動修法後未積極參與，反過來指責「倉促粗糙」，若民進黨真重視地方發展，早該提出自己的版本並協助磨合新舊制度的歧異。

國民黨團書記長王威元、副書記長黃心華、議員江怡臻指出，行政院遲遲不肯依法撥付3000多億元給地方，甚至聲稱有345億元無法分配，等同直接剝奪地方民眾權益，且行政院在修法過程中並未積極發揮應有的角色，立法院審查時，財政部、各縣市政府都已依照新公式完成試算，行政院從未提出「公式錯誤」問題，如今卻突然說有345億無法分配，總統賴清德、行政院長卓榮泰還借機挑起南北對立、指責在野是「繫鈴人」。

國民黨團說，賴清德罔顧民生，全面採取焦土對抗戰術，為奪權不惜拖垮國家，如今地方好不容易爭取到更多財源，行政院卻仍不斷製造矛盾，財劃法是地方編列預算、推動建設的重要依據，當家不鬧事才是執政基本責任，若繼續焦土戰術，將燒掉全民發展的寶貴時間；行政機關若要溝通，隨時可以進入立院委員研究室說明，但黨團協商時各部會屢遭民進黨幹部要求噤聲，民進黨過去主張的還錢給地方的理念已蕩然無存。

國民黨團指出，財劃法及後續磨合攸關全國地方財政與基層民生的重大變革，民進黨若真有誠意，就應回應各方意見，停止放話與製造衝突。

