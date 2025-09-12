蔣萬安9/25率團赴上海雙城論壇 藍議員批綠為罵而罵

國民黨北市議員柳采葳。（柳采葳提供）

2025/09/12 15:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北上海雙城論壇今年輪上海市舉辦，台北市政府昨（11日）下午下班前向陸委會遞件，台北市長蔣萬安預計9月25日搭機前往上海。國民黨議員柳采葳說，期待多方議題交流，並批評民進黨議員閉眼摀耳不願了解，為罵而罵；國民黨議員曾獻瑩說，此行塑造兩岸和平氛圍，也學習AI城市治理，希望陸委會照例放行別作梗。

柳采葳表示，期待雙城論壇會有多方議題的交流，因為主要是城市論壇，內容還是以市政治理為主，也期待雙方可以聚焦在民生議題來關注，讓雙城互相學習互相交流。

她說，至於民進黨議員沒有出席，這要問他們為什麼，去年她在議場上就有請市府藍綠白議員應該通通邀請，也請民進黨議員一起來看看雙城論壇，並非是他們抹黑的狀況；但看起來民進黨議員仍然是閉著眼睛摀著耳朵，不看不聽不了解，為了罵而罵。

曾獻瑩說，對此行有兩個期待，第一塑造兩岸和平的氛圍，第二彼此學習AI跟城市的治理，覺得是滿不錯的主題，也滿適合台灣；對於民進黨議員沒有去，他並不可惜，因為民進黨一直杯葛雙城論壇，去年還想砍掉雙城論壇預算，希望陸委會照慣例放行，不要從中作梗，讓訪團順利成行。

