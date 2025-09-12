新版財劃法爭議 議員曾玟學：苗栗縣沒占得便宜

針對新版財劃法爭議，苗栗縣議員曾玟學批評藍白倉促且粗糙修法，苗栗縣未佔得便宜。（資料照，記者張勳騰攝）

2025/09/12 14:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕藍、白通過的財劃法修正爭議不斷，分配公式中的分母文字出現條文錯誤，導致300多億統籌款無法分配。對此，無黨籍苗栗縣議員曾玟學表示，其根源就是藍白立委倉促且粗糙的修法所致，以苗栗縣而言，實際獲得經費沒有增加多少，沒占得便宜。

曾玟學表示，在修法當時，藍白立委不顧各界提出的種種示警，聯手強推新版《財政收支劃分法》，修出分配公式寫錯的版本，加上年初刪除中央政府636億預算，導致行政院的地方補助款需調整，使得部分縣市的統籌分配款甚至比原先所計算能得到的還要少的版本。

曾玟學說，本來許多藍營縣市首長、立委歡天喜地的在地方大肆宣傳未來要增加多少預算能給予什麼福利，苗栗縣長鍾東錦也曾多次表態支持，喊話希望新版《財劃法》盡快上路，將優先解決縣內龐大的債務問題。但如今，以苗栗縣為例，原本預期在新版《財劃法》下能多爭取135億元，但隨著中央補助款減少，實際拿到的金額卻沒有增加多少，反而陷入更大的困境。

曾並認為，新版《財劃法》有「重都市輕鄉村」的情況，若要重新修正應避免，且要納入考量縣轄鄉鎮市的財政自主權，長遠來看，甚應重新檢討行政區域的劃分，讓國家資源能做到最公平的分配。

