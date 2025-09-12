蔣萬安大罷免後將赴上海雙城論壇 許淑華：加深外界對蔣親中印象

台北市議員許淑華。（資料照）

2025/09/12 14:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北上海雙城論壇今年輪上海市舉辦，台北市政府昨（11日）下午下班前向陸委會遞件，台北市長蔣萬安預計9月25日搭機前往上海。由於時間鄰近大罷免後，民進黨籍台北市議員許淑華直言，外媒解讀大罷免失敗是親中勢力打敗反共勢力，蔣萬安又在這時候前往中國，會加深外國解讀首都市長親中立場。

許淑華表示，大罷免8月23日才結束，在如此緊湊的情況下，蔣萬安9月就出發，恐加深外國媒體解讀蔣親中立場；尤其中共在大罷免期前，全力配合國民黨籍立委留任，國台辦也反對台灣大罷免，官媒甚至配合炒作普發現金，只要藍營提案就支持。

她說，台灣民眾對於蔣萬安是否親中各有解讀，但就國際上來看，媒體確實會有蔣萬安親中的解讀及印象。

她也提及，雙城論壇舉辦至今，已經淪為政治角力的場域，對於能否實質推動兩岸交流、觀光經貿等，並無看出顯著作用，民眾也相當無感，每年還要為了舉辦與否吵來吵去。

她建議，與其花錢辦雙城論壇讓政治人物當作政治秀場，台北市何不把格局放大，世界不是只有上海市，台北市要走出去，不妨考慮將雙城論壇轉變為多國城市論壇，不只侷限上海，蘇州、杭州、北京等城市，以及國際上許多非姊妹市的城市都拉進來一起，更能促成交流，說不定能多增加幾個姊妹市。

