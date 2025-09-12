新任巴拉圭駐台大使傅達耀︰貝尼亞總統期待賴清德到訪

巴拉圭新任駐台大使傅達耀轉述貝尼亞總統盼賴清德總統到訪。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（12）日上午接受巴拉圭新任駐台大使傅達耀（Darío Filártiga Ruiz Díaz）呈遞到任國書，歡迎來台履任。傅達耀表示，兩國68年以來堅實的邦交關係，已發展為互信、尊重及互助的情誼，及嘉惠兩國人民的密切關係。他重申巴國及貝尼亞總統對於鞏固雙邊關係的承諾，也將持續支持台灣參與國際組織，貝尼亞總統並期待賴總統未來至巴拉圭進行正式訪問。

賴清德說，傅達耀大使曾任巴拉圭前總統卡提斯的部長級政治顧問，也曾經三度陪同卡提斯前總統訪台，與台灣淵源深厚，加上傅達耀大使對區域情勢非常熟悉，相信必能讓兩國之間合作與情誼成為世界典範。

他指出，台灣與巴拉圭就像地球兩端的民主燈塔，彼此遙望、互相輝映。兩國在民主價值、經濟合作、教育文化以及社會民生等領域，都有深厚情誼和密切合作。期盼大使就任後，為雙方共榮共好帶來更多新動力，創造更多互利互惠合作成果。並盼繼續並肩而行，共同為世界民主、和平與繁榮做出更多貢獻。

傅達耀大使表示，他代表巴拉圭總統貝尼亞及卡提斯前總統傳達敬意與問候，貝尼亞總統也期待賴總統未來至巴拉圭進行正式訪問。

傅達耀指出，巴國政府對外政策力求與友邦強化雙邊關係，中華民國台灣與美國為首要合作夥伴，共同因應各項重要挑戰。台灣是巴拉圭的盟友及重要經濟夥伴，在高科技產業及全球發展等領域扮演關鍵角色，並在半導體產業居領先地位；台灣高品質的高等教育及對經濟永續發展的承諾與成就也令人欽佩。

傅達耀感謝台灣全力支持巴拉圭推動各項關鍵發展計劃，顯著改善巴國人民生活品質，讓巴拉圭成為區域及全世界的創新中心。他並強調，巴國長期在國際各場域呼籲國際社會承認中華民國台灣應有的國際地位，讓中華民國台灣有意義參與所有組織是巴國政府的核心理念，這應是所有尊重自由、民主及人權國家的共同目標，也是維護人民尊嚴及發展的基本價值。

傅達耀提到，巴國天然資源豐富、氣候宜人、土地肥沃、水資源豐沛，擁有乾淨的再生能源、高品質的畜牧業及稻米等農產品，期待進一步增加巴國產品出口至台灣市場的機會。盼在互惠合作的框架下，台灣企業可以到巴國投資設廠。

