為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    呱吉因他爆氣摔麥克風 四叉貓回應了！

    網紅呱吉（邱威傑）昨日在直播時聊到網紅四叉貓近日爭議。（取自Youtube）

    網紅呱吉（邱威傑）昨日在直播時聊到網紅四叉貓近日爭議。（取自Youtube）

    2025/09/12 15:43

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅呱吉（邱威傑）昨日在直播時聊到網紅四叉貓近日爭議，遭網友質疑標準不一，他氣到摔麥克風、砸耳機，引發關注。四叉貓今日表示，他和呱吉現實接觸次數不多，應該算是互相有默契的朋友，但也強調：「他生氣的點好像不是因為我啦！」

    四叉貓今日在臉書表示，今早他被記者採訪時，提到昨天呱吉事件，他回答：「那段話雖然是以四叉貓開頭，但後面讓他生氣的點好像不是因為我啦！」對於記者追問呱吉是他的朋友嗎？四叉貓說，他跟呱吉現實接觸的次數不多，但應該互相有默契是朋友吧，不過他也略有遲疑的補充「應該是吧？」

    四叉貓因為日前與「小草」筆戰時，諷刺前台北市長柯文哲「關了1年見不到他爸最後一面，嘻嘻」，引發民眾黨支持者強烈不滿，並抵制所有他業配的產品，陸續也有廠商發聲明切割四叉貓。

    呱吉昨日在直播談到此事表示，雖然四叉貓有些特長真的很厲害，但不喜歡他「肉搜」這種行為，每次聽到就很不爽。強調不論是哪個政黨支持者，都不該將肉搜當作值得炫耀的本事，這種風氣不該被鼓勵。但他也批評發起抵制四叉貓的網紅陳沂，指陳沂過去也曾在網路上發表極端言論、霸凌他人，認為她沒資格批評或號召抵制四叉貓。

    隨後，有網友「抖內」，並表示：「我剛剛終於了解了，當你在抨擊館長時總是留一線，以他是好人、他是商人結尾，剛剛聽到你罵四叉貓，完全沒留情面，我沒意見，畢竟冷暖自之。畢竟我也是46歲的中年男子，只是看透了。」

    沒想到這番話惹怒呱吉，讓他當場暴怒反嗆粉絲「你說你去看清我了，你看清什麼？你什麼都沒有看清，你根本就不懂我，你他懂個屁小啊」，隨後還怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友熱議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播