呱吉因他爆氣摔麥克風 四叉貓回應了！

2025/09/12 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕網紅呱吉（邱威傑）昨日在直播時聊到網紅四叉貓近日爭議，遭網友質疑標準不一，他氣到摔麥克風、砸耳機，引發關注。四叉貓今日表示，他和呱吉現實接觸次數不多，應該算是互相有默契的朋友，但也強調：「他生氣的點好像不是因為我啦！」

四叉貓今日在臉書表示，今早他被記者採訪時，提到昨天呱吉事件，他回答：「那段話雖然是以四叉貓開頭，但後面讓他生氣的點好像不是因為我啦！」對於記者追問呱吉是他的朋友嗎？四叉貓說，他跟呱吉現實接觸的次數不多，但應該互相有默契是朋友吧，不過他也略有遲疑的補充「應該是吧？」

四叉貓因為日前與「小草」筆戰時，諷刺前台北市長柯文哲「關了1年見不到他爸最後一面，嘻嘻」，引發民眾黨支持者強烈不滿，並抵制所有他業配的產品，陸續也有廠商發聲明切割四叉貓。

呱吉昨日在直播談到此事表示，雖然四叉貓有些特長真的很厲害，但不喜歡他「肉搜」這種行為，每次聽到就很不爽。強調不論是哪個政黨支持者，都不該將肉搜當作值得炫耀的本事，這種風氣不該被鼓勵。但他也批評發起抵制四叉貓的網紅陳沂，指陳沂過去也曾在網路上發表極端言論、霸凌他人，認為她沒資格批評或號召抵制四叉貓。

隨後，有網友「抖內」，並表示：「我剛剛終於了解了，當你在抨擊館長時總是留一線，以他是好人、他是商人結尾，剛剛聽到你罵四叉貓，完全沒留情面，我沒意見，畢竟冷暖自之。畢竟我也是46歲的中年男子，只是看透了。」

沒想到這番話惹怒呱吉，讓他當場暴怒反嗆粉絲「你說你去看清我了，你看清什麼？你什麼都沒有看清，你根本就不懂我，你他懂個屁小啊」，隨後還怒砸耳機、麥克風等，暴怒畫面引發網友熱議。

