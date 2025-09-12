卓揆明邀縣市長共商財劃法解方 張麗善：將提3大訴求盼把餅做大

行政院長卓榮泰明天將邀縣市長共商財劃法解方，雲林縣長張麗善將提出3大訴求，盼把餅做大。（資料照，記者李文德攝）

2025/09/12 13:54

〔記者李文德／雲林報導〕新版「財劃法」分配爭議延燒，行政院長卓榮泰明（13）日將召集全國縣市長共商解方，雲林縣長張麗善將出席座談。她表示，將和卓院長提出3大訴求，重點是希望能將「餅做大」，讓各縣市政府可以順利編預算。

張麗善說，明下午2點半將出席座談，將向卓揆提出一般補助款應依法列入法定預算，不應任意刪除、計畫型補助應該要按照各縣市財力等級訂定自籌款比例，此外更會訴求中央別把將一般補助款轉嫁到計畫型補助。

張麗善希望中央別「左手給了右手又刪」，現在各部會如同「萬箭齊發」打折、亂殺，連比例分配都不符，甚至還有一些補助都掛零。至於分母出現錯誤，張麗善認為這是小問題，主計總處既然可以刪減一般補助款，理應也能解決離島預算分配比例，撥出2.5%給3個離島縣市分配，不應成為難題。

是否大幅修正水平、垂直分配？張麗善指出，現在已不計較水平、垂直分配等問題，此次訴求的重點就是希望「要把餅做大」，讓各縣市分配得到得預算得以增加，盼中央盡快統籌分配稅款無法分配的345.5億元補足有財源短缺的縣市，讓各縣市順利編預算。

