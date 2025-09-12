為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓揆明邀縣市長共商財劃法解方 張麗善：將提3大訴求盼把餅做大

    行政院長卓榮泰明天將邀縣市長共商財劃法解方，雲林縣長張麗善將提出3大訴求，盼把餅做大。（資料照，記者李文德攝）

    行政院長卓榮泰明天將邀縣市長共商財劃法解方，雲林縣長張麗善將提出3大訴求，盼把餅做大。（資料照，記者李文德攝）

    2025/09/12 13:54

    〔記者李文德／雲林報導〕新版「財劃法」分配爭議延燒，行政院長卓榮泰明（13）日將召集全國縣市長共商解方，雲林縣長張麗善將出席座談。她表示，將和卓院長提出3大訴求，重點是希望能將「餅做大」，讓各縣市政府可以順利編預算。

    張麗善說，明下午2點半將出席座談，將向卓揆提出一般補助款應依法列入法定預算，不應任意刪除、計畫型補助應該要按照各縣市財力等級訂定自籌款比例，此外更會訴求中央別把將一般補助款轉嫁到計畫型補助。

    張麗善希望中央別「左手給了右手又刪」，現在各部會如同「萬箭齊發」打折、亂殺，連比例分配都不符，甚至還有一些補助都掛零。至於分母出現錯誤，張麗善認為這是小問題，主計總處既然可以刪減一般補助款，理應也能解決離島預算分配比例，撥出2.5%給3個離島縣市分配，不應成為難題。

    是否大幅修正水平、垂直分配？張麗善指出，現在已不計較水平、垂直分配等問題，此次訴求的重點就是希望「要把餅做大」，讓各縣市分配得到得預算得以增加，盼中央盡快統籌分配稅款無法分配的345.5億元補足有財源短缺的縣市，讓各縣市順利編預算。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播