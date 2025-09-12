藍白財劃法修正出錯 竹市議員促透過立院再次補正、中央先提暫行機制

藍白財劃法亂修，市議員曾資程籲立院盡速重修補正。（記者洪美秀攝）

2025/09/12 14:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕藍白立委在立院亂修財政收支劃分法導致各縣市獲得的統籌分配款出現嚴重落差，行政院長卓榮泰擬於明天（13日）分批邀各縣市首長出席研議解決之道，新竹市議員曾資程指出，這次財劃法修正案，因分配公式中分母文字出現錯誤，造成超過300多億統籌款無法分配。既然條文出錯，就須儘快透過立法院再次修法補正，這是責任政治，不應推諉。中央也應在修法完成前提出暫行機制，確保地方財源不中斷，避免基層施政出現空窗期。

新竹市代理市長邱臣遠確定會與主計處長李慧君和財政處長陳香君共同出席卓揆的研商會議，至於有何意見想法，將與行政院開完會後再議。

請繼續往下閱讀...

曾資程則認為，此次財劃法亂修爭議，凸顯財劃法長期存在結構性問題，不只是技術性條文錯誤。現在的分配方式確實有「富的更富、弱的更弱」的現象，加深城鄉差距。既然要修，就不該只是補破網，而是要檢討整體分配公式。包含中央與地方的垂直分配比例，以及縣市間的水平分配機制，讓財源更符合均衡發展的目標。

以竹市一下子增加210億的統籌分配稅款為例，檢視過去竹市府3年的施政表現，幾乎沒有重大建設。在有錢也不會用情況下，建議市府考慮直接把部分資源回饋給市民。依市府資料明年會新增210億加113年度歲計賸餘約33.43億，合計約243.43億。以市府公布的114年6月底人口45萬5829人計算，若市府選擇普發現金每人5萬元，需227億9145萬元，發放完還剩約15.52億，仍有餘裕用於必要的市政或預備金。

藍白財劃法亂修，新竹市明年統籌分配款多了210億以上，市議員曾資程籲立院盡速重修補正外，竹市府可考慮普發市民每人5萬現金。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法