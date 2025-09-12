新竹市普發現金5萬？ 議員曾資程：發完還剩下15億

新竹市議員曾資程。（資料照）

2025/09/12 14:06

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍、白通過的財劃法修正爭議不斷，行政院長卓榮泰明天將邀請縣市長討論統籌分配款分配問題；對此新竹市議員曾資誠表示，這次的爭議凸顯財劃法長期存在結構性問題，不只是技術性條文錯誤而已，現在的分配方式確實有「富的更富、弱的更弱」的現象，加深城鄉差距，既然要修，就不該只是補破網，而是要檢討整體分配公式。

曾資程在臉書PO文表示，新竹市普發現金5萬，大家說好不好？「這次財劃法修正案，因為分配公式中分母文字出現錯誤，造成超過三百億統籌款無法分配，確實衝擊到縣市財政運作，尤其對離島最嚴重，既然條文出錯，就必須儘快透過立法院再次修正來補正，這是責任政治，不應推諉。

曾資程指出，中央也應在修法完成前提出暫行機制，確保地方財源不中斷，避免基層施政出現空窗期。」這次的爭議凸顯財劃法長期存在結構性問題，不只是技術性條文錯誤而已，現在的分配方式確實有『富的更富、弱的更弱』的現象，加深城鄉差距。

曾資程續指，既然要修，就不該只是補破網，而是要檢討整體分配公式，包含中央與地方的垂直分配比例，以及縣市間的水平分配機制，讓財源更符合均衡發展的目標，這等於要重新檢視藍白版本，進一步提出更周延的修法方案，才能真正解決問題。」像新竹市一下子增加210億的統籌分配稅款，但檢視過去三年的施政，幾乎沒有看到重大建設。

曾資程直言，有錢也不會用的情況下，可以考慮直接把部分資源回饋給市民，試算說明（依市府資料）：新增210億 +113年度歲計賸餘約33.43億，合計約243.43億，以市府公布的114年6月底人口 45萬5829人計算，每人平均約新台幣5萬3404元，若選擇普發現金50000 元／人，總成本約227億9145萬元，發放完畢後仍可剩下約15億5155萬元（約15.52億），仍有餘裕可用於必要的市政或預備金。

