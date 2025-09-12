為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    財劃法爭議！345億無法分配 宜縣代理縣長林茂盛：可透過行政解釋先處理

    財劃法修正後，宜縣約可多出128億元統籌分配款。（資料照）

    財劃法修正後，宜縣約可多出128億元統籌分配款。（資料照）

    2025/09/12 13:39

    〔記者游明金／宜蘭報導〕藍、白通過的財劃法修正爭議不斷，行政院長卓榮泰明天將邀請縣市長討論統籌分配款分配問題；宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，他會出席表達意見，對於345億統籌款無法分配問題，他認為可以透過行政解釋先作處理，而宜蘭在意的是一般性補助款短少近一半的問題，行政院不應剝奪宜蘭人應有的資源。

    林茂盛指出，明年統籌分配款，宜縣約可分配到190億元，較今年62億，約增加128億，對於345億統籌款無法分配的問題，他的立場是先透過行政解釋解決問題，宜縣應可再增加5億元，如果透過修法，他擔心緩不濟急，影響到明年統籌款的分配與使用，行政院要修法以後再修，不要影響整個統籌款的撥用。

    林茂盛強調，宜蘭真正在意的是一般性補助款的問題，明年一般性補助款僅45億，和今年約94億相比，短少近一半，剝奪宜蘭人應有的資源，且行政院將一般性補助款改為類「計畫型」補助，縣府要提出申請，這會造成申請時間緩不濟急，申請核准額度無法確定，縣配合款也要增加，會使得相關縣政建設難以推動。

    民進黨宜縣議會黨團副總召謝燦輝說，當初是藍白強行立法通過，完全沒有討論，倉促立法當然會有問題，完全是意識型態作祟，沒有考慮各縣市合理的分配比例，而且有好幾個版本，連通過哪個版本都不知道，根本是亂搞一通。

    345億統籌款無法分配，宜縣代理縣長林茂盛認為，可透過解釋先作處理。（宜蘭縣政府提供）

    345億統籌款無法分配，宜縣代理縣長林茂盛認為，可透過解釋先作處理。（宜蘭縣政府提供）

    民進黨宜縣議會黨團副總召謝燦輝說，當初是藍白強行立法通過，完全沒有討論，根本是亂搞一通。（資料照）

    民進黨宜縣議會黨團副總召謝燦輝說，當初是藍白強行立法通過，完全沒有討論，根本是亂搞一通。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播