財劃法爭議！345億無法分配 宜縣代理縣長林茂盛：可透過行政解釋先處理

財劃法修正後，宜縣約可多出128億元統籌分配款。（資料照）

2025/09/12 13:39

〔記者游明金／宜蘭報導〕藍、白通過的財劃法修正爭議不斷，行政院長卓榮泰明天將邀請縣市長討論統籌分配款分配問題；宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，他會出席表達意見，對於345億統籌款無法分配問題，他認為可以透過行政解釋先作處理，而宜蘭在意的是一般性補助款短少近一半的問題，行政院不應剝奪宜蘭人應有的資源。

林茂盛指出，明年統籌分配款，宜縣約可分配到190億元，較今年62億，約增加128億，對於345億統籌款無法分配的問題，他的立場是先透過行政解釋解決問題，宜縣應可再增加5億元，如果透過修法，他擔心緩不濟急，影響到明年統籌款的分配與使用，行政院要修法以後再修，不要影響整個統籌款的撥用。

林茂盛強調，宜蘭真正在意的是一般性補助款的問題，明年一般性補助款僅45億，和今年約94億相比，短少近一半，剝奪宜蘭人應有的資源，且行政院將一般性補助款改為類「計畫型」補助，縣府要提出申請，這會造成申請時間緩不濟急，申請核准額度無法確定，縣配合款也要增加，會使得相關縣政建設難以推動。

民進黨宜縣議會黨團副總召謝燦輝說，當初是藍白強行立法通過，完全沒有討論，倉促立法當然會有問題，完全是意識型態作祟，沒有考慮各縣市合理的分配比例，而且有好幾個版本，連通過哪個版本都不知道，根本是亂搞一通。

345億統籌款無法分配，宜縣代理縣長林茂盛認為，可透過解釋先作處理。（宜蘭縣政府提供）

民進黨宜縣議會黨團副總召謝燦輝說，當初是藍白強行立法通過，完全沒有討論，根本是亂搞一通。（資料照）

