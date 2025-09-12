猛攻美濃「大峽谷」柯志恩批高市府「螺絲鬆得嚴重」陳其邁：除惡務盡

高雄美濃地區近日爆發農地盜挖與廢棄物回填，引來藍綠兩邊攻防。（記者黃佳琳攝）

2025/09/12 12:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄美濃地區近日爆發農地盜挖與廢棄物回填事件，農地被挖出巨大坑洞如同「大峽谷」，國民黨立委柯志恩三度造訪美濃會勘，重砲批評高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重，市長陳其邁則呼籲中央修法、增列刑責，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

美濃區新吉洋段1103等6筆地號，今年3月、6月依土石採取法共裁罰300萬元，因逾期未回填整復，已移送地檢署偵辦中，8月27日市府會同橋檢稽查，行為人已收押，昨晚高市府宣布再加重裁罰1130萬元，共累計重罰1430萬元。

有意競逐高雄市長的柯志恩，今天第三度前往美濃會勘大峽谷，柯志恩質疑高市府宣稱今年4月已列管盜挖、回填，但高市府環保局直到今年8月底才有檢測動作，報告直到今天才出爐，痛批高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重。

陳其邁今召開臨時市政會議時，也針對美濃「大峽谷」問題嚴正指出，市府面對問題絕不迴避，將扛起責任、全力以赴，徹底掃蕩犯罪行為，相關局處務必嚴格執法，所有案件依法嚴查嚴辦，查緝過程須簡化流程並擴大規模，透過跨局處聯合稽查方式，展開大規模掃蕩，一旦查獲個案，必定採取最嚴厲處分，並立即通報檢方，展現市府除惡務盡決心。

陳其邁表示，考量現行土石採取法僅以行政罰為主，遏阻力道不足，呼籲中央修法，增列刑責，並同步檢討廢清法與區域計畫法，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

