為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    猛攻美濃「大峽谷」柯志恩批高市府「螺絲鬆得嚴重」陳其邁：除惡務盡

    高雄美濃地區近日爆發農地盜挖與廢棄物回填，引來藍綠兩邊攻防。（記者黃佳琳攝）

    高雄美濃地區近日爆發農地盜挖與廢棄物回填，引來藍綠兩邊攻防。（記者黃佳琳攝）

    2025/09/12 12:57

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄美濃地區近日爆發農地盜挖與廢棄物回填事件，農地被挖出巨大坑洞如同「大峽谷」，國民黨立委柯志恩三度造訪美濃會勘，重砲批評高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重，市長陳其邁則呼籲中央修法、增列刑責，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

    美濃區新吉洋段1103等6筆地號，今年3月、6月依土石採取法共裁罰300萬元，因逾期未回填整復，已移送地檢署偵辦中，8月27日市府會同橋檢稽查，行為人已收押，昨晚高市府宣布再加重裁罰1130萬元，共累計重罰1430萬元。

    有意競逐高雄市長的柯志恩，今天第三度前往美濃會勘大峽谷，柯志恩質疑高市府宣稱今年4月已列管盜挖、回填，但高市府環保局直到今年8月底才有檢測動作，報告直到今天才出爐，痛批高市府在「後陳其邁時代」螺絲鬆得嚴重。

    陳其邁今召開臨時市政會議時，也針對美濃「大峽谷」問題嚴正指出，市府面對問題絕不迴避，將扛起責任、全力以赴，徹底掃蕩犯罪行為，相關局處務必嚴格執法，所有案件依法嚴查嚴辦，查緝過程須簡化流程並擴大規模，透過跨局處聯合稽查方式，展開大規模掃蕩，一旦查獲個案，必定採取最嚴厲處分，並立即通報檢方，展現市府除惡務盡決心。

    陳其邁表示，考量現行土石採取法僅以行政罰為主，遏阻力道不足，呼籲中央修法，增列刑責，並同步檢討廢清法與區域計畫法，加重處罰力度，嚇阻犯罪。

    高雄美濃地區近日爆發農地盜挖與廢棄物回填，引來藍綠兩邊攻防。（記者黃佳琳攝）

    高雄美濃地區近日爆發農地盜挖與廢棄物回填，引來藍綠兩邊攻防。（記者黃佳琳攝）

    國民黨立委柯志恩猛攻美濃農地盜挖，痛批高市府「螺絲全鬆」。（記者黃佳琳攝）

    國民黨立委柯志恩猛攻美濃農地盜挖，痛批高市府「螺絲全鬆」。（記者黃佳琳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播