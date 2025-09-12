不只惡修財劃法大出包！藍白當晚硬闖三大惡法 逾萬群眾抗議

立法院院會去年12月20日處理「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發好幾波激烈衝突。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕新版「財政收支劃分法」爭議不斷，回顧去年12月20日三讀通過當天，藍白立委挾人數優勢，輾壓通過備受爭議的3項修法，包括「財劃法」、「公職人員選舉罷免法」及「憲法訴訟法」。議場外，上萬名群眾集結發起「冬季青鳥」行動，要求退回惡法，並將深入各選區展開「落選運動」，於2026年、2028年選舉究責嚴懲。

國民黨立委當時為確保院會順利進行，自17日起便在議場前搭起帳篷，輪班守門。然而，民進黨立委在19日晚間「破窗」突襲，成功佔領主席台。20日清晨，藍綠雙方在議場爆發數波激烈衝突，國民黨立委最終奪回主席台，火藥味不斷。為防止議事再度癱瘓，所有議案皆採舉手表決方式進行，藍委則築起人牆、護住輪流主持議事的韓國瑜及立法院副院長江啟臣，確保議事不受干擾。

排除議事杯葛後，藍白順利通過2項修法。「選罷法修正案」明定，罷免提議人與連署人名冊，必須附上身分證正反面影本，被視為大幅提高罷免門檻。「憲法訴訟法修正案」則提高憲法法庭做出違憲宣告的門檻，規定參與評議的大法官人數不得低於十人，且同意違憲宣告的大法官人數須達九人以上。

接著，藍白提案通過延長開會到晚上12時，挑燈夜戰「財劃法修正案」，但在最後一刻才提出要表決的修法條文本版，引發民進黨立委強烈反彈，痛批修法草率。最終，新版本分配公式出現矛盾，345億元統籌分配款無法完成分配，許多縣市所獲金額甚至不如修法前試算，衍生更多爭議。

在立法院外，來自全台的公民團體與自發民眾，從上午起便集結在濟南路，展開「冬季青鳥在台北」行動。儘管寒風凜冽，參與人數仍持續增加，晚間更突破2萬人。現場民眾除了輪流宣講，也隨著立院議事進度，不斷向議場方向高喊「停止表決」、「退回惡法」等口號。

面對藍白粗暴修法，公民團體宣布，將啟動「濫權立委究責會」，並深入各選區發起「落選運動」，整合民間最大的力量，在2026年、2028年選舉中，讓這些推動惡法的立委及其議員樁腳落選。

藍白立委去年12月20日強硬通過「選罷法」、「憲法訴訟法」與「財政收支劃分法」三大爭議法案，公民團體發起的「冬季青鳥在台北」活動昨晚持續聚集於立法院外，抗議藍白硬闖惡法。（資料照）

