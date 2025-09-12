邱建富報警控「詐騙集團」假民調介入綠營縣長提名 他自己都接到電話

前彰化市長邱建富（右）今在縣警察局大門前開記者會，痛批「假民調」干擾黨內明年縣長人選提名作業。（記者張聰秋攝）

2025/09/12 13:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨備戰明年（2026）地方選舉，選舉對策委員會本月10日決議，彰化縣非執政縣市，縣長提名人選將由選對會徵詢協調，主席賴清德提名、經過中執會通過後徵召。目前彰化縣表態爭取提名已有4人，其中一人為前彰化市長邱建富，今天上午召開記者會，痛批疑有「假民調」的「詐騙集團」首腦介入黨內初選，企圖用詐騙手法干擾內部民調結果，他報案請警方將非法集團繩之以法。

邱建富今在多位支持者陪同，在彰化縣警察局大門前高喊「拒絕假民調、守護真民意」口號。他說，最近幾天來，彰化縣民很多人接獲類似詐騙集團詐騙電話，手機顯示的來電號碼都是（04）7517…開頭的市內電話號碼，對方表明這是民進黨做縣長民調，也有用中部某協會名義進行民調，人選就陳素月、黃秀芳及林世賢3人，唯獨漏了他，昨天連他自己也接到假民調電話，他回答對方「我唯一支持邱建富」，沒想到對方竟然說「邱建富沒有要選」，他再回「邱建富一定參選，不要再欺騙大家了」。

邱建富表示，這是蓄意詐騙行為，企圖心非常明顯，就是要邊緣化他，已經影響他參加民進黨提名的權益了，民調沒有他已經不是第一次發生了，他要選說他不選就是假消息，也是政治詐騙行動，他報案請求警方協助還原真相，打擊詐騙行為。

邱建富進一步指出，詐騙行為已經猖獗到連政治也有相同惡劣，他嚴正聲明爭取提名到底，他不容許假民調詐騙手法擾亂黨中央提名過程，就算最後是圈選徵召提名人選，也要公平、公正及公開提出讓人信服的民調數據，若最後結果他沒被徵召「我會考慮走自己的路」。

要不要脫黨參選，邱建富沒有正面回應。

對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，目前選對會小組召開第一次會議只確認提名方案，程序上尚未討論，且黨部的民調不可能打手機，黨部不清楚這個民調電話，也被電話搞得一頭霧水，深感莫名其妙，黨部高度懷疑是不是有心人士見縫插針炒作此議題，故意亂搞，讓民進黨內亂，跟黨部無關。

邱建富（右2）拿著手機顯示來電號碼，表明自己也接到「假民調」電話。（記者張聰秋攝）

邱建富和支持者秀出手機顯示04751…開頭的民調電話。民進黨彰化縣黨部澄清，民進黨內不可能打手機做民調。（記者張聰秋攝）

邱建富（右4）在多位支持者陪同下，高喊口號，請警方揪出「假民調」首腦。（記者張聰秋攝）

