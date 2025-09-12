為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    抗告成功！陳怡君詐領助理費、收賄 高院裁定100萬交保

    台北市議員陳怡君認罪詐領助理費，高院今裁定100萬元交保。（資料照，記者張文川攝）

    2025/09/12 12:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員陳怡君與其辦公室主任張惠霖，遭控利用親友人頭詐領助理補助費，並收賄替建商施壓公務員，檢方依違反《貪污治罪條例》等罪起訴，2人開庭時坦承部分罪名，請求交保，但士林地方法院審理後認為，交保後仍有滅證、串證之虞，裁定自9月3日起延長羈押2個月。陳怡君與張惠霖認為已認罪、無羈押必要，進而提起抗告，高院今裁定，陳怡君以新台幣100萬交保、張惠霖則以50萬交保。

    根據卷內事證，陳、張兩人涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款「公務員利用職務上機會詐取財物」、同條第1項第3款「不違背職務收受賄賂」，另涉刑法偽造署押罪、使公務員登載不實罪，以及《洗錢防制法》一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大。

    高等法院今提解2人出庭，這也是高院史上首次針對訊問羈押抗告案，提解被告親自出庭，並裁定交保的案例。

    高院裁定，原裁定撤銷，陳怡君提出新台幣100萬保證金後，准予停止羈押；張惠霖提出新台幣50萬保證金後，准予停止羈押。

    高院法官認為，檢察官有舉證責任，起訴後證據應視為蒐集完成，除非有勾串具體事證，否則不能用滅證、串證之虞作為羈押事由，雖然有逃亡之羈押原因，但可有其他替代方案，因此認為原審有違誤、無羈押必要，裁定限制住居、出境出海八個月。

    高院表示，本件科技監控設備會以手機處理，抗告人應於每日下午6時至10時進行電子報到，由於此案已二審，檢方不得再提抗告。

    士林地方法院日前裁定指出，若予以交保或限制住居，無法排除兩人湮滅、偽造或變造證據，亦可能串供、影響證人；本案涉犯最輕本刑5年以上之重罪，未來處罰不可謂輕，基於「重罪常伴隨逃亡、串證可能性」的人性考量，繼續羈押有其必要。因此，合議庭裁定，自9月3日起延長羈押陳怡君、張惠霖各2個月，並禁止接見及通信。

