    首頁　>　政治

    財劃法出包黃國昌反怪「綠不投白」 民進黨批有夠不要臉

    民進黨立委陳培瑜（由右至左）、發言人吳崢及韓瑩，今（12）日在中央黨部舉行「黑箱暴力惡搞財劃法，國民黨鑄成大錯立刻道歉」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委陳培瑜（由右至左）、發言人吳崢及韓瑩，今（12）日在中央黨部舉行「黑箱暴力惡搞財劃法，國民黨鑄成大錯立刻道歉」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/12 11:49

    〔記者陳政宇／台北報導〕新版「財劃法」分配公式出包，立法院民眾黨團總召黃國昌昨指控，民進黨當時表決採堅壁清野、不投給民眾黨團版本，最後讓國民黨版三讀通過。對此，民進黨今（12日）抨擊，黃國昌不敢指責國民黨團總召傅崐萁，卻對著民進黨罵，「真的是有夠不要臉！」

    民進黨發言人吳崢、韓瑩與立委陳培瑜，今天召開「黑箱暴力惡搞財劃法，國民黨鑄成大錯立刻道歉」記者會，媒體詢及黃國昌前述說法。

    「黃國昌真的有夠不要臉！」陳培瑜痛斥，黃一邊當傅崐萁的小弟，一邊假裝對民進黨支持者喊話，核心價值在哪裡？

    陳培瑜說，如今「財劃法」出包，黃國昌別以為自己沒事，做為民眾黨團總召，無論是黨團協商、或是沒有直播的院長協商，黃都有機會表達立場、提出專業看法，但黃並沒有。黃國昌現在不指責傅崐萁、繼續挺傅崐萁，還對著民進黨罵，這就是黃國昌一貫的手法，比雙標更雙標。

    吳崢則指出，民進黨當時的立場，就是反對國民黨倉促通過且滿是弊端的修法，除了最明顯的公式分配錯誤外，包括垂直分配、水平分配、事權分配不均，對南部縣市不公平，未顧及城鄉差距狀況等；民眾黨選擇支持自己的版本，不願與民進黨一起攔下有問題的「財劃法」，才導致現在的狀況。

    吳崢進一步反問，為何民眾黨當時要堅壁清野？為什麼不與民進黨一起抵制充滿問題的「財劃法」？這個問題可以原封不動地還給黃國昌。

