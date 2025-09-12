為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    遭抵制反賺抖內11萬 律師笑稱應感謝「三斤」

    律師林智群笑說「四叉貓應該感謝『三斤』」。（資料照）

    律師林智群笑說「四叉貓應該感謝『三斤』」。（資料照）

    2025/09/12 14:40

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇因日前嘲諷民眾黨前主席柯文哲「關了1年見不到他爸最後一面，嘻嘻」等言論，隨後遭網紅陳沂宣稱抵制四叉貓所有業配，後續部分廠商些季跟進切割，有網友得知消息後紛紛抖內四叉貓達11萬元，對此，律師林智群笑說「四叉貓應該感謝『三斤』的」。

    綜合媒體報導，有網友發現「四叉貓」日前曾發布「雪坊精品優格」的業配文，於是大量網友湧入「雪坊精品優格」臉書粉專揚言抵制，隨後雪坊發布道歉啟事，表明中止合作業務。

    林智群今日於臉書粉專發文表示，四叉貓過去3年業配的錢加起來才賺3、4萬，結果被三斤搞掉業配合作，昨天（11日）1天就收到抖內11萬元，接著揶揄地說「四叉貓應該感謝『三斤』的」。

    「雞排妹」鄭家純昨也發文提及，「雪坊就是誤判情勢，好好專注在訂單上，在乎會付錢的顧客即可平安渡過小草出征。不然你看貓貓最近團購的水餃已經賣爆了，目前只有雪坊是輸家。」

    鄭家純指出，以公司經營角度來看，雪坊真的很謎，要不影響賺錢就是冷處理即可，大家都很忙，過陣子就沒事了。真的想選邊站，不管自身是什麼政治立場，如果想要以公司賺錢的前提去做取捨，一定是選台派支持者那一邊，事實就是台派支持者比較願意花錢也不會亂空台積電。「然後貓貓的粉絲，團購中最有力的消費族群：『中年台派婦女』，我相信為數不少。」

    熱門推播