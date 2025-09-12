為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    「金門鐵人3項挑戰賽」涉違利益衝突迴避停辦 金門縣府不排除懲處

    對於「金門鐵人3項挑戰賽」等活動作業恐涉違反公職人員利益衝突迴避法，副縣長李文良說，檢討後不排除懲處。（記者吳正庭攝）

    對於「金門鐵人3項挑戰賽」等活動作業恐涉違反公職人員利益衝突迴避法，副縣長李文良說，檢討後不排除懲處。（記者吳正庭攝）

    2025/09/12 12:09

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣體育會預定9月28日舉辦「金門鐵人3項挑戰賽」，因可能涉違反公職人員利益衝突迴避法急踩剎車，面臨同樣情形的還有「金門盃海峽兩岸武術嘉年華賽」。縣府政風處長王育俞今天表示，為使承辦人員更確實執行，將訂定相關作業規定，再對同仁加強宣導。副縣長李文良說，檢討後不排除懲處。

    據媒體報導，金門體育會發給縣府的函文是理事長、金門縣議會副議長歐陽儀雄的名義，主旨寫明「惠請准予註銷『2025金門鐵人三項挑戰賽』暨『金門盃海峽兩岸武術嘉年華賽』兩案。」內容說明，依公職人員利益衝突迴避法旨揭兩案未經事先補助公告，疑會受監察院或審計單位認定為違法補助，請准予註銷申辦。

    對此，縣府教育處表示，依規定，該兩項對金門體育會的補助計畫應於年度前揭露，對於未盡完善的地方，教育處已在進行檢討和改善。

    根據利衝法第14條，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。若符合規定的但書，仍需遵守「應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係」等要求。也就是說，金門體育會理事長副議長歐陽儀雄，副理事長蔡其雍、唐麗輝都是對縣府有監督之責的議員，恐有涉法部分。

    蔡其雍說，縣府事前未告知利衝法注意事項，又未依規定事前公告，體育會不清楚須主動揭露相關人員身分，對此，體育會將加強自身教育外，也期許縣府就此對全縣相關補助計畫的公告流程進行「大體檢」。

    媒體報導，監察院不只介入「鐵人3項」案，還在調查其他案件是否有類似情形？對此，副縣長李文良說，縣長陳福海很重視此案，已要求同仁對案件進行彙整、檢討，縣府不排除對失職人員處分。

    金門體育會副理事長蔡其雍說，建議縣府就此機會對全縣相關補助計畫的公告是否合法進行「大體檢」。（記者吳正庭攝）

    金門體育會副理事長蔡其雍說，建議縣府就此機會對全縣相關補助計畫的公告是否合法進行「大體檢」。（記者吳正庭攝）

